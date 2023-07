Duilio Silva: «Creo que los vecinos van a reconfirmar su voto para Marcos Torres en las próximas elecciones»

El Director de Desarrollo Social, Duilio Silva, fue entrevistado por el equipo del programa «Todo Pasa» de FM 88.9, habló sobre su gestión y las elecciones tanto a nivel provincial y nacional y las que siguen a nivel municipal.

«El triunfo de Martín Llaryora es un triunfo enorme para este espacio político, ya que no se contaba con José Manuel De la Sota. Ha dejado en claro que viene con una impronta diferente, pero el espacio político reafirma su liderazgo, al igual que Facundo Torres a nivel departamental. En Alta Gracia también ganó y deja muy bien parados a nuestros líderes. El vecino de Alta Gracia apoya un gobierno que está al lado de la gente, que gestiona más allá de los colores políticos» comenzó el director.

Con respecto al intendente Marcos Torres, dijo: «El vecino va a reafirmar su voto de confianza. La oposición aún se esta peleando por un espacio, un lugar. No presentan propuestas ni proyectos, los nombres que están dando vueltas son los mismos de hace años y cuando estuvieron a cargo, no hicieron nada. Es increíble las grandes obras públicas que estamos haciendo y la ayuda a los vecinos que se ha brindado cuando lo necesitan».

Sobre su cartera, relató: «Me tocó estar a cargo de una de las áreas más sensibles en un momento de crisis sanitaria y luego económica. Voy a formar parte de este espacio político. El intendente está pensando en un gabinete que pueda mejorar la calidad de vida de los vecinos. Estaré donde me diga el equipo. Desarrollo me permitió mostrarme tal cual soy, con un gran compañero como Mariano (Agazzi)».

«El trabajo que venimos desarrollando, el camino que vengo haciendo en las barriadas, en las instituciones, en la oficina, siento que puedo ser un dirigente social que puedo representar sus intereses. me siento un representante de los vecinos. Merezco un reconocimiento como dirigente. Ocupar lugares en las listas tiene que ver con ese reconocimiento. Nunca abandoné el trabajo territorial» manifestó el director.

En relación al alejamiento de Pablo Ortíz dentro del Hacemos Unidos por Córdoba local, opinó: «No he tenido la oportunidad de hablar con Pablo. Soy un compañero muy orgánico y pongo en primer lugar al equipo. Cuando me puse del lado de Marcos Torres es porque veo que ellos son quienes están modificando la vida de los vecinos. Respeto y valoro las apetencias políticas que puedan tener los compañeros y compañeras que no coinciden, pero Torres siempre estuvo cerca del vecino y vecina. Nunca se achicó en pandemia. Entiendo que es el proyecto que eligió la gente y se va a quedar».

A nivel nacional, «nuestro espacio político tiene a sus candidatos, Juan Schiaretti y Randazzo. También están Massa y el Chivo Rossi, que no dejan de ser el peronimo, pero la mejor opción para resolver los problemas es la de nuestro gobernador. En la oposición se presentan los que ya estuvieron y no solucionaron nada. Nuestro candidato es Schiaretti y es quien puede finalizar con la grieta. Luego (de las PASO) veremos cuál será la opción peronista, siempre voy a estar del lado de la vereda justicialista» expresó el funcionario.

En relación a la gestión, contó: «Estamos llevando adelante distintos programas, por ejemplo el de ayuda habitacional, el Programa ‘Con vos´ , que es para resolver este problema de si alguien necesita una ventana o arreglar su vivienda. Con ´Vida Digna´, 500 vecinos recibieron la 1° cuota para arreglar su casa. Queríamos arreglar el Centro del Adulto Mayor (CAM) en Don Bosco, pero tiene problemas serios estructurales y se nos iba a complicar. Con la obra que se está realizando en barrio General Bustos, en el centro vecinal, queremos que sea también un CAM, con comedor y actividades sociales. En barrio Cámara también, es una edad que pide a gritos atención».