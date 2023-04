Egüi Martin: «Por primera vez traemos un choripan mexicano con salsa picante»

Egüi Martin, cocinero y propietario del restaurante «Boca de Lobo», dialogó con el equipo del programa matutino radial «Todo Pasa» sobre los preparativos para el Festival Peperina, el evento gastronómico más grande del interior del país.

«Estoy enloquecido pero contento, feliz. El sábado 8 de abril, en el marco del cumpleaños de Alta Gracia, vamos a estar los tres -Roal Zuzulich, Maximiliano Buchiell y quien les habla- pero somos muchos más y seguramente que hay mejores que nosotros, en representación de toda la gastronomía de Alta Gracia» comentó Martin.

El chef brindará una Master Class a las 16 horas. Además por primera vez que tendrá un puesto de comida. «Ando a pleno, buscando todos los elementos. Haremos uno de nuestros clásicos, el guiso de lentejas, que es emblema del festival, un ceviche de pejerrey que es un plato frío, calamares con alubias, que son porortos blancos y por primera vez, vamos con un choripán mexicano que lleva una crema de palta, cilantro y queso crema, con una salsita fría picante, como una salsa criolla picante. Todo será hecho al fuego, que le da ese toque ahumado. ¡Ah! y un plato vegetariano» detalló.

En particular, sobre su charla, contó: «Vamos a mostrar lo que hacemos acá, es una cocina de mercado, va a haber un mercado nacional muy lindo, la proteína estoy seguro que va a ser cordero y el resto aún no lo he determinado porque voy a ver que productos encuentro allá, así como la técnica de cocina, que se verá de acuerdo a lo que consiga. Es lo que hago habitualmente en mi restaurante, Boca de Lobo. El cordero no es la más fácil, el pollo es el mejor amigo del chef, ya que es el más noble, el cordero no a todos les gusta porque tiene un sabor muy fuerte. Acá lo uso muchísimo, hacemos ravioles de cordero, curry, estofado…»

Con respecto a Peperina, afirmó que participa desde la tercera edición: «Es un festival magnífico, con muy buena organización».

Por otro lado manifestó que su resto se mantendrá abierto este fin de semana: «Boca de Lobo sigue abierto, divido la brigada. Todos los viernes cambio carta, siempre hay carne roja, pollo y van cambiando los tipos de cocción. Hay algunos clásicos que no se cambian. En los cinco pasos, que son los jueves, hago lo que me gusta. En Alta Gracia tenemos muy buena mercadería en cada clase de comida, para todos los gustos y para todos los precios, no tenemos nada que envidiar a otras localidades, estamos muy bien posicionados».