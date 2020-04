El ex concejal Roberto Brunengo pasó esta mañana por los estudios de la 88.9 para cerrar la primera semana del programa #TodoPasa.

Durante la jornada de ayer se presentó en el Hospital Illia una nueva ambulancia cedida por la Provincia, acto del que participaron, funcionarios como el Ministro de Salud, Diego Cardozo y el ex intendente de nuestra ciudad y actual Ministro de Gobierno, Facundo Torres. Críticas sobraron por doquier, ya que se trató de un acto informal y sin respetar ningún tipo de restricción en cuanto al distanciamiento social entre funcionarios y miembros de prensa. Al respecto, Brunengo expresó que “lo de ayer fue claramente un acto político. No había ninguna necesidad de hacer semejante convocatoria y no se respetó la distancia mínima que establece el decreto presidencial. La sociedad necesita del mensaje claro y contundente: la palabra convence y el ejemplo arrastra. Si le decimos a la sociedad que se quede en casa y cumpla el aislamiento, no puede venir un mensaje contradictorio de la cúspide del poder diciendo lo contrario”. Además, acompañó sus declaraciones poniendo en cuestión sobre cómo se había manejado el COE regional con respecto al aislamiento de nuestra ciudad.

Con respecto a la política local, el ex concejal manifestó que “Amalia Vagni ha demostrado un temple para conducir el bloque, evidentemente ha guardado esas ansias de conducir la ciudad porque es lo que corresponde en este momento y lo que hace es acompañar al ejecutivo municipal”; argumentando también que “el acompañamiento significa marcar las cosas que no se están haciendo de forma correcta”.

Brunengo también destacó la necesidad de trabajar en conjunto a nivel provincial con las medidas que tome el presidente Alberto Fernández. Consultado por cuál será el futuro de su carrera política, el ex concejal aclaró que dadas las situaciones de la pandemia, sumado a que no se ha dado aún el pico de contagios estipulados, no es momento para hacer conjeturas políticas.