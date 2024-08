El acusado por golpear salvajemente a su pareja suma más denuncias en su contra: aseguran que intentó atropellar a una niña

Si bien fue la misma Daniela Ferrari- abogada de la joven atacada salvajemente por su pareja en Alta Gracia- quien confirmó que el imputado de apellido Blumenthal tiene varias denuncias en su contra, RESUMEN accedió a una de las más graves acusaciones que pesan sobre el sujeto, y que, sin duda, no hace más que reafirmar la «bomba de tiempo» que significaba el empresario de bienes raíces en convivencia con la sociedad.

Ni bien se anotició de la denuncia pública y viral de Valentina, la víctima, un vecino de Alta Gracia no dudó en contar ante RESUMEN su desagradable experiencia que también terminó en denuncia: el mismo sujeto, meses atrás, había intentado atropellar intencionalmente con el auto a su hija de 12 años y a una amiga de ésta.

«Mi nena estaba en la casa de una amiga, pasaron por la vereda de la casa de él (Blumenthal), les salió un perro, ella tiró una piedra y sin querer le pega al portón. Entonces él salió, mí nena y la amiga se asustaron y empezaron a correr, él se subió al auto y empezó a perseguirlas, las encaró con el auto», contó el joven quien asegura que su reacción fue desenfrenada, ya que estaba en riesgo la vida de su hija.

«Tratando de escapar de este tipo, mi nena se tiró de la bici y se golpeó las piernas. Ella me llamó llorando contando lo que le había pasado y tuvimos que ir al hospital. Hice la denuncia y mi hija me dice dónde fue y fui a la casa de este tipo. Él dijo que las nenas le habían tirado un ladrillo al portón, me fijé y veo la piedra, le dije ¿Este es el ladrillo? Le mostré la piedrita, yo estaba como loco, no lo voy a negar. Mí hija estaba asustada y llorando. Él no quería dar explicaciones, me filmaba y nunca subió ese video porque no le convenía, yo decía todo lo que había hecho, lo exponía», agregó el hombre.

La causa quedó en la Justicia, como otras tantas. Sin embargo, el denunciante y su pareja no dudaron en contactar a la ex pareja del imputado tras el vídeo que se viralizó.

«Cuando vimos lo que le había hecho a esta chica no lo podíamos creer. Ahi entendimos todo y nos pusimos a disposición de ella por si necesitaba apoyo» agregó el joven.

Cabe mencionar que el sujeto está imputado por «lesiones leves» y al momento y hasta tanto se analicen las pruebas sumadas en la causa, la carátula no ha sido modificada.