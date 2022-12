El Alta Gracia Golf Club tuvo su cena de fin de año y entrega de premios

Se va terminando el año, y cada disciplina va cerrando el ciclo deportivo, y el Golf fue uno de ellos, ya que el pasado 8 de diciembre se llevó a cabo la cena de fin de año del Alta Gracia Golf Club, donde además se reconoció a cada ganador del presente año.

Con la presencia del intendente Marcos Torres, el Director de Deportes Keith Bevan, el Presidente de la institución Pedro Cámara, empleados del club y amigos allegados a la institución pudieron disfrutar de una gran velada, que se acompañó con un buen asado, hubo sorteos entre todos los presentes, y hubo lugar para momentos emotivos, ya que se le entrego un plaqueta a Carlos quien fue veterano de Malvinas y que este año se cumplieron 40 años de la gesta.

Durante la noche, se realizó la entrega de premios del Ranking Iron king, a su vez re entregaron reconocimientos a los equipos de Interclubes Provinciales y Nacionales que representaron al club.

También se hicieron entrega de los premios a los Campeones del Club tanto Four Ball como Individuales

Campeonato del Club Four Ball – Scratch: Palacio Fancisco y Palacio Santiago

Campeonato del Club Four Ball – Con Handicap: Goldschmit Guillermo y Lucero Lázaro

Campeonato del Club – Scratch: Andrés Schonbaum (h)

Campeonato del Club – Damas: Anna Roldán

Campeonato del Club – Negras: José Moyano

Campeonato del Club – Blancas: Rodolfo Ruarte

Campeonato del Club – Amarillas: Carlos Preocupez

El día domingo 11 se llevó adelante el torneo de fin de año de la Escuela de Mayores, un torneo abierto para todos los socios del club, el mismo de disputó a 9 hoyos en la modalidad Scramble.

Los ganadores del torneo fueron:

1° puesto Pedro Cámara , Marcos Carpio, Hector Saez, y Agustín Diaz Caferatta.

2° puesto, Carolina Berry, José Luis Saez, Carlos Polacov y Facundo Diez Del Valle.

3° puesto Roberto Calvo, Eugenia Diaz Caferatta, Juan Díaz Caferatta, y Rubén Arias.