El celular de Marcia tuvo actividad hasta ayer

Por fuentes oficiales, se supo que el teléfono celular de Marcia Acuña, la adolescente de Villa San Isidro que está desparecida desde el pasado martes, tuvo actividad hasta ayer jueves en horas de la noche.

Recordemos, que por los mensajes de texto que se enviaron del mismo y el rastreo antena a antena, la ubicación llevaba a los rescatistas a la zona de la ex fabrica miliar de José de la Quintana. Sin embargo, los rastrillajes en el lugar fueron negativos. La señal no se habría detenido en ningún momento, hasta ayer cuando ya no emitió indicio alguno.

Hoy personal DUAR de la Sub Cria de Anisacate, Bomberos Voluntarios de la UR7, División Canes, Defensa Civil de diferentes localidades y personal de búsqueda y rescate de K9, se dividieron en seis grupos para hacer rastrillajes en cercanías del domicilio de la desaparecida, Estancia Dos Rios, Espejos de agua de la Boca del Rio y el Lago Los Molinos,.