El Depo comenzó de la mejor manera el asociativo de básquet

El Deportivo Norte comenzó de muy buena manera su participación en el Torneo Osvaldo “Turco” Arduh que organiza la Asociación Cordobesa de Básquet, en donde esta temporada le toca participar en la Primera B.

Para el Depo asido un buen inicio con 3 partidos ganados y 1 solo perdido en las categorías más grandes, lo que da la pauta del buen momento que está atravesando el equipo. RESUMEN dialogó con Matías Sánchez, quien nos da un balance previo a este comienzo de temporada.

“El inicio de campeonato era como lo esperábamos, duro en la parte física, pero en lianas generales el arranque a nivel deportivo como la U19 y la primera muy buen arranque ganamos tres partidos perdimos solo uno. Por ahí con las categorías más chicas fue un poco al revés ganamos 1 y perdimos 3. Estoy muy contento, se jugaron 3 partidos de los 4 de visitantes y se pudieron ganar 2 en canchas difíciles con la de poeta, también de fue a jugar Jorge Newbery y se trajo un resultado positivo, la idea es poder en esas dos categoría pelear arriba, y tratar de dar la mayor importancia y reforzar las categorías u15 y 17.

El comienzo de las categorías más chicas tuvo unos inconvenientes previos al inicio de la competencia, y eso es lo que remarca el entrenador. “Estamos intentando ponerle énfasis a las categoría sub15 y 17 con las cuales tuvimos un pequeño inconveniente al inicio, con tener los emac al día, pagar el seguro en la asociación, eso nos trajo inconvenientes al no tener las plantillas completas y ahí dejamos escapar algunos puntos”.

Por ultimo habló de algo fundamental que en toda institución deportiva y con un buen plan de trabajo son las divisiones formativas, que es la base de todo proyecto. “La idea primordial es tratar de sumar la mayor cantidad de pibes, que el club pueda recibir a todos los niños y adolescentes que quieran jugar al básquet y a partir de ahí comenzar a pensar realmente en la competencia. Esperamos hacer el mejor torneo posible, en algunas categorías nos va a tocar estar arriba en otras no tanto siempre pensando en un proyecto no a corto plazo sino a menor y largo plazo, en la cual todos los pibes de Alta Gracia estén pudiendo hacer básquet en el Depo, por eso estamos trabajando con los chicos del mini básquet con Nachito y Lauti que vienen haciendo un gran trabajando, y llenar de chicos del minibasquet de pibes para que luego en las categorías más arriba lleguen con una idea de juego y con una mayor cantidad de jugadores. No es un proyecto a corto plazo sino esta más pensado a mediano y largo plazo”. Concluyó