“El deporte adaptado debería tener la misma prioridad que el resto de las actividades deportivas”

La palabra Goalball quizás no sea muy conocida o simplemente suene en el oído de algunos, pero se

trata de un deporte Paraolímpico de suma importancia, que surgió como una terapia alternativa para soldados

que perdieron su vista en la segunda guerra mundial.

Desde entonces, esta disciplina es desarrollada tanto por personas videntes con sus ojos vendados, como por no videntes, para de esta forma igualar las condiciones.

Noelia Pajón Belén es vecina de Bº Córdoba y jugadora de “Los Mapaches” de Bº Gral Paz y en diálogo con la 88.9, contó de que trata este deporte y como se disputa, entre otros aspectos técnicos del mismo.

“El Goalball se disputa en una cancha de nueve metros de ancho por dieciocho de largo, con dimensiones

similares a un escenario de vóley. Tiene líneas con relieves trazadas para que los jugadores con tan solo rozarlas se den cuenta en que zona se encuentran ubicados y se utiliza una pelota pesada que posee internamente un cascabel para que se perciba el sonido. El objetivo es introducir esa pelota por un arco pequeño para anotar un gol, en un lapso de veinte minutos por partido“, explicó la deportista.

Cabe destacar que se trata de una práctica en la cual no hay distinción por sexos y que posee su federación particular en la Provincia y a nivel Nacional.

Noelia, quien esta también periodista, por otro lado hizo hincapié en la necesidad de que el periodismo en general de de mayor importancia y difusión a esta actividad. “El deporte adaptado no tiene la importancia que debería tener, es una lástima”. En ese marco, desde su lugar como comunicadora, la joven busca darle la propagación que el Goalball necesita, buscando que más personas se interesen en él pero además para llevar la bandera de la inclusión a todas partes.

“El Goalball es una gran familia que espera mayor crecimiento y ojala más personas lo conozcan y puedan practicarlo”, culminó.