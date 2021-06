El drama de Guadalupe: no logra que sus hijos tengan DNI

Una situación tan peculiar como preocupante la que desde hace casi tres años padece una joven pareja de Alta Gracia. Desde que nació su hija Xiara nunca pudieron inscribirla en el Registro Civil y la niña jamás tuvo DNI. Hoy, Iván, el otro pequeño de la familia de apenas meses de edad, también es un NN ante la ley.

En diálogo con RESUMEN, María, abuela de los pequeños, contó que la situación de ambos casos es diferente pero que, y a pesar de los múltiples reclamos, en ninguno aún han obtenido respuesta.

“Mi nuera tuvo a mi nieta en la maternidad provincial de Córdoba porque ella tuvo problemas en el parto. Cuando la niña nació le dieron todos los papeles para que la inscribiera allá en Córdoba. Ella fue y ahí le dijeron que no, que tenía que anotarla en el Registro Civil de Alta Gracia porque es donde ellos tienen domicilio. Entonces después mi nuera y mi hijo fueron a anotarla acá y les dijeron otra cosa, que tenían que anotarla en Córdoba porque allá había nacido”, explicó la mujer, contando lo que fue el inicio de una larga peregrinación que lleva ya casi tres años y que no tiene resultados al momento.

Lo que vino después fue un destrato total y hasta una falta de respeto. Entre tantas idas y vueltas, desde el Registro Nacional General de la ciudad de Córdoba, reconocieron que habían extraviado los documentos iniciales de la pequeña por lo que debían volver a gestionarlos. Los meses pasaron, llegó la pandemia y todo siguió dilatándose.

“Mi nieta no puede recibir ningún beneficio porque no tiene DNI ni siquiera puede empezar un Jardín de Infantes”, añadió María.

Iván… otro caso, la misma situación

El segundo hijo de la familia tiene apenas cuatro meses de edad y tampoco tiene DNI. “Iván nació en el Hospital de Alta Gracia, le dieron todos los papeles y había que sacar el turno. Yo llamé y me dijeron que recién tenían turno para el mes de mayo, era mucho el tiempo pero bueno, lo saqué igual. Cuando llegó el día del turno en el Registro Civil de acá, mi hijo y mi nuera fueron y les respondieron que no tenían turno, que no figuraban; cuando yo los había sacado. Entonces se le venció el plazo para inscribirlo y aun no lo pueden hacer”, explicó María.

Actualmente la familia aguarda que desde el Registro Civil de Córdoba, les notifiquen la fecha para iniciar la gestión y así finalmente y de una vez por todas, poder registrar a Xiara. Por otro, lado, desde el Registro Civil de esta ciudad les habrían informado lo mismo, el trámite debe volver a realizarse pero para ello necesitan la documentación del niño actualizada.

“Lo único que pedimos es el derecho que tienen mis nietos de tener su documento, algo que tienen todas las personas. Uno comprende que estamos en pandemia pero en el caso de mi nieta pasó mucho tiempo y todo fue por un error de ellos. Con mi nieto también seguimos esperando. Esperamos que llegue una solución lo antes posible”, culminó la mujer.