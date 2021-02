El drama de Matías: Le prestó la casa a su hermano y ahora éste le cambió la cerradura y dice ser el dueño

Matías Giménez decidió hacer pública una situación de la cual asegura ser víctima, “por ser bueno”. El joven denunció a su medio hermano y a su prima y los acusa de querer quedarse con su casa de Barrio Parque Casino. Incluso, éstos le habrían puesto una restricción para evitar que el se acercara al inmueble.

En diálogo con RESUMEN, el damnificado dijo que hace aproximadamente dos meses, y al ver que su medio hermano de 18 años no tenía donde vivir, le prestó uno de los departamentos que posee al fondo de la casa de calle Jauretche al 600. En el departamento contiguo, vive su prima a quien le renta el lugar y, en la vivienda propiamente dicha, momentáneamente no vive nadie. Aunque Matías sostiene que todo es de su propiedad.

“Hace unos meses que estoy viviendo en Villa Oviedo porque mi casa tiene algunos problemas y la quiero reparar. De buena fe le presté a mi hermano al fondo y mi prima ya alquilaba pero hace unos días fui a hablar con ellos para decirles que quiero vender la casa y me encuentro con que me habían cambiado la cerradura de mi casa. Le pregunté a mi hermano porqué había hecho eso y me dijo que me fuera porque el dueño era el, incluso mi prima también se complotó y ya no me paga el alquiler. Se quieren quedar con lo mío”, sostuvo indignado el joven quien ya acudió a la Justicia. “Toda mi vida ayude a mi hermano, esto me duele mucho pero no me quedo otra que denunciarlo, siempre quise que esté bien pero me esta usurpando, voy a poner abogado la semana que viene y tengo que poner mucha plata para que se mueva esto pero bueno, ellos no dan el brazo a torcer”, agregó.

Matías asegura que compró la casa en el año 2011 pero que posee todos y cada uno de los documentos que avalan que es su propiedad. “Tengo la escritura dilatada por una cuestión de dinero pero tengo los impuestos al día y estoy registrado en Tierras del Futuro, tengo el comprobante de compra, tengo todo, es mi casa”, dijo.

Ahora, el joven debe adaptarse a los tiempos de la Justicia y esperar que esta actué. Mientras tanto, su familia- la usurpadora- sigue vivienda allí.