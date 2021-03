El futuro de la UCR Córdoba otra vez en manos de Bustos Fierro

Hoy se le termina el mandato a Ramón Mestre como Presidente de la UCR Córdoba, pero la interna que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo aún, al menos para los ojos de la justicia, no tiene un claro vencedor: Todavía no se sabe si el Intendente de General Cabrera, Marcos Carasso, sucederá finalmente a Mestre al mando del Comité Central de la Provincia. En Convergencia dan por firme que eso será así y que no hay chance de que el líder de SUMAR, Rodrigo de Loredo, le arrebate la conducción del Partido en la Justicia.

Trascendió de fuentes oficialistas que para el nuevo presidente, Marcos Carasso, habría solo un acto formal de asunción en la Casa Radical, una “transferencia administrativa”, sin celebraciones, que quedarían para otro momento. Siempre, claro, que una decisión judicial no indique una postergación hasta resolver el escrutinio definitivo.

El juez federal Ricardo Bustos Fierro intimó ayer a la vapuleada Junta Electoral del radicalismo, que timonea la mayoría del acuerdo mestrista/negrista, a que le envíe las impugnaciones presentadas contra el escrutinio definitivo difundido el viernes pasado. Además, le reclamó las actas de las mesas observadas y, llamativamente, ordenó “reservar y resguardar las urnas y documental”, lo cual podría indicar que por lo menos el juez no descarta una apertura del contenido de ellas. Sumar sostiene que hay tantas irregularidades en el proceso de votación que podría darse vuelta el resultado conocido hasta ahora, fundamentalmente en la ciudad de Córdoba, pero también a nivel provincial. Para Convergencia, su ventaja podría ser mayor si se atienden sus reclamos.

De acuerdo con el escrutinio definitivo de la Junta Electoral, a nivel provincial, Convergencia obtuvo 18.177 (51,58 %) votos contra 17.061 (48,41 %) de Sumar.

En paralelo, se discute si la integración del Comité Central y la distribución de los delegados al Comité Nacional de la UCR se realizó tal como lo establece la Carta Orgánica partidaria. Sumar reclama para De Loredo la vicepresidencia segunda del partido, y rechaza que deba ser el primer secretario del Comité Provincia.

De acuerdo con la interpretación de la Junta Electoral, se aplicó el artículo 110 de la Carta Orgánica, que dice: “La adjudicación de los cargos se efectuará aplicando el sistema proporcional (…) a partir de la segunda vicepresidencia cuando la hubiere según la estructura de autoridades del órgano de gobierno de que se trate la Presidencia y vicepresidencia primera corresponderán a la lista que hubiese obtenido la mayor cantidad de votos”.

Lo cierto es que recién a finales de la semana se sabría con exactitud cual será el futuro del centenario Partido, pero quien tiene nuevamente “la batuta” es el Juez Bustos Fierro.