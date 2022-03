“El grupo libertario es partido caduco, no es un partido político”

Recientemente, el grupo libertario de Córdoba, publicó un flyer en sus redes sociales anunciando la visita del diputado Javier Milei en la ciudad de Alta Gracia, promovida por su supuesto titular, Agustín Spaccesi. Por este motivo, Rodolfo Eiben, referente del Partido Demócrata, cuestionó esta publicación, ya que la imagen indica que se trata del Partido Libertario Córdoba. “El Partido Demócrata (PD) tiene personería jurídica y es un partido nacional que funciona orgánicamente y es reconocido por la justicia. Estos son un partido caduco, no son un partido político.

El analista político y ex candidato a diputado, comentó que el PD participó activamente en la organización del acto de Javier Milei, realizado en el Parque Sarmiento, el cual contó con la asistencia de más de 10 mil personas. “Luego del acto, tuvimos un encuentro. Allí acordamos pautas generales de una alianza para organizar y promover su candidatura presidencial. Ahora esta gente aparece autocandidateándose a distintas posiciones políticas, desconociendo cualquier incardinamiento institucional de las fuerzas liberales de la provincia. La realidad es que no están institucionalizados este grupo libertario. Los únicos que comparten el pensamiento de Milei es el Partido Demócrata. Ellos están buscando un sparring, que alguien les conteste y los pelée. No nos vamos a rebajar a eso. En lo personal estoy contribuyendo en lo nacional con la candidatura de Milei presidente para el 2023 y estamos trabajando para posicionar al Partido Demócrata dentro del espectro provincial”.”, expresó Eiben.

Por último, el próximo viernes 4 de marzo se realizará una actividad en calle Concejal Alonzo y 25 de mayo a las 19 horas. Se trata de un taller de docencia política, donde los coordinadores buscarán proponer y manifestar su intención de poner un candidato a gobernador en la provincia y trabajar todos juntos para la candidatura presidencial de Milei.