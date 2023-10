El hermano de Javier Mascherano, Sebastián, brindará charlas sobre prevención de adicciones en las secundarias

Sebastián Mascherano, hermano de Javier, ex jugador de la Selección Argentina, tiene 46 años, lleva once años rehabilitado de adicciones y desde hace ocho años recorre el país, brindando charlas sobre lo que le pasó y cómo logró superarlo.

Lleva recorridas unas 700 localidades del país, en las cuales, a través de las áreas de salud de los gobiernos locales, se organizan charlas en las escuelas secundarias.

«Este martes 10 y miércoles 11 hablaré sobre mi experiencia, ya que seré adicto de por vida, si bien estoy rehabilitado«. Sebastián, oriundo de San Lorenzo de Santa Fe, adelantó a RESUMEN que desde diciembre será Director de Prevención de Adicciones.

La actividad es organizada en conjunto entre la Dirección de Políticas Sanitarias, a cargo de Martín Cugno y la Dirección de Educación, al mando de Rodrigo Martínez.

Martes 10/10

9:30hs a 10:35hs IPEM 97

11 a 12:30hs Padre Viera

14:45 a 16:05hs IPEM 345

Miércoles 11/10

9.15 a 10.35 IPEM 298

13:30 a 14:30hs IPEM 346

14:45 a 16:05hs IPET 132

Su historia

Nací el 10 de noviembre de 1976 en la ciudad de Rosario. Tengo 46 años, mi familia está constituida por mis padres, mis hermanos Natalia y Javier, mi mujer y mis dos hijos, Rocco y Amy.

Curse estudios primarios en la escuela 113 Sargento Cabral y estudios Secundarios en el colegio San Carlos de la ciudad de San Lorenzo provincia de Santa Fe.

Comerciante desde el año 1997 en el rubro gastronómico y además empresario en el rubro boliche hasta el 2015.

Hoy vivo en Colonia Bismarck, localidad de 350 habitantes al sur este de la pcia de Córdoba, donde vivo en paz junto a mi mujer y sus hijos. Soy el hermano mayor de un gran jugador de fútbol como lo es Javier (Masche o El Jefecito).

Empecé a consumir en la adolescencia (17 años), mi carrera de consumo fue de largos 18 años. A los 35 toqué fondo y dejé que me ayudaran. Llegué así a una comunidad terapéutica llamada GRADIVA, de la ciudad de Buenos Aires, cuyo director y psicólogo personal de mi tratamiento es el dueño Juan Alberto Yaria.

Transcurrí 18 meses internado del 27 de marzo del 2012 hasta el 1 de septiembre del 2013. Hace 11 años que estoy sobrio y abstinente. Llevo 8 años recorriendo el país. Compartiendo mi experiencia de vida y la sabiduría de lo queaprendí sobre esta gran enfermedad, llámese drogas y/o alcohol.

He recorrido 9 provincias, más de 650 localidades. Mi relato es desde el corazón, cuento lo que me sucedió con las sustancias. Utilizo un vocabulario educativo, considero que los tiempos cambiaron, y es por esto que mis charlas van dirigidas a alumnos de 6to y 7mo grado, todos los grados de la secundaria y a las familias de la comunidad. Comparto lo que aprendí estos años por ser un enfermo en rehabilitación. Considero que podemos mejorar como sociedad mediante la educación y la prevención.Yo me rehabilite porque me reeduque. Santa Fe y Córdoba son las provincias que más recorro, visitando colegios. La charla es dinámica, con palabras justas y cada sustancia con sus nombres. No cuento anécdotas, ni hago apología de la enfermedad, busco prevenir educando, para que los niños y jóvenes no sean clientes de una falsa felicidad que con el tiempo les va a truncar sus proyectos de vida y el futuro.