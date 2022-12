“El intendente se alejó de los vecinos por querer cortar rápido la cinta y sacarse la foto”

Continúa la discusión sobre el pago obligatorio sobre la obra del acceso norte. Hoy, Lucía Allende, concejal del bloque opositor, se hizo presente en los estudios de la 88.9 para mostrar la otra cara de la obra. “Hace varios años, el pavimento se cobra dentro de la tasa de mejoras, lo cual se hace a un procedimiento administrativo previo donde se hace una encuesta abierta a los vecinos y si se llega al 70% de vecinos que estén de acuerdo con la obra, se hace, y se declara el pago obligatorio. Lo que está pasando con el acceso norte es que este procedimiento administrativo no se dio. Los vecinos manifestaron que de manera impuesta y arbitraria se enteraron con una notificación posterior a la obra que tenían que pagar de manera obligatoria con montos altísimos”, explicó Allende.

Agregó que algunos hogares deberán abonar entre 20 mil y 40 mil pesos, y aquellos que deseen hacerlo en cuotas, tendrán un interés alto al momento de financiar el pago. “Los vecinos no están en contra de la obra, sino de la forma en que fue notificado. Es fundamental que cuando el Estado municipal decide realizar este tipo de obras, sean consensuadas”. La edil comentó que los vecinos se reunieron con concejales de ambos bloques para presentar su preocupación y reclamos. A su vez, el día miércoles el oficialismo envió una modificación a la ordenanza de pago obligatorio agregando más cuotas, y desde Alta Gracia Crece, se propuso dar una instancia más de diálogo con los vecinos para llegar a un acuerdo. “El intendente se está alejando de lo que le están diciendo los vecinos por querer cortar rápido la cinta y sacarse la foto de una obra que arrancó mal”, señaló la referente de la oposición.

Con respecto a la cuestión política propia del Radicalismo y el armado de Juntos por el Cambio de cada al 2023, Allende expresó: “Estamos pasando tiempos de mucho diálogo y consenso en vísperas a un 2023 que sabemos que va a ser difícil y que hay que traspasar. No hay definiciones, estamos en proceso, pero tenemos un objetivo claro que es gobernar la ciudad en el 2023. A nivel provincial, JXC ha planteado 10 temas iniciales para empezar a definir cuál es la provincia de Córdoba que los vecinos se merecen. A nivel local, hay dos cuestiones, una es el trabajo político que puede realizar el bloque opositor, y otra es desde lo legislativo institucional. En todas las problemáticas de la ciudad, el bloque ha estado presente. En Juntos por el Cambio no somos un club de amigos. No hay definiciones concretas. El proceso de construcción que se da hoy es que definimos un objetivo principal, que es recuperar la gobernación del municipio, el departamento y la provincia, y estamos trabajando en el qué y en el cómo”.