“El litro” cumple ocho años: la “pequeña” colecta que hoy tiene hasta personería jurídica

Son nada más y nada menos 8 años de vida los que este martes 8 de Junio de 2021 cumple la ONG Un Litro de leche X mes x Alta Gracia. Una pequeña idea solidaria que nació de la mano de unos pocos que tenían ganas de hacer algo por el otro y que hoy cuenta hasta con personería jurídica.

En este aniversario, Agustín Saieg, Socio Fundador de El Litro, hizo un repaso por su historia recordando todo el camino recorrido.

“Comenzamos como una colecta barrial para dos o tres merenderos que conocíamos de algunas actividades solidarias que realizábamos de manera eventual con un puñado de amigos/as que, gracias a Dios, hoy todos siguen en esta cruzada solidaria.

En la canchita Las Carmelitas, allí fue el punto de partida, luego fuimos conociendo más merenderos y no podíamos ni debíamos mirar para otro lado entonces procuramos tener un plan para poder visualizarnos más y mejor, fue por eso que mudamos nuestro punto de encuentro y colecta, como siempre los segundos sábados de cada mes, a la tradicional esquina de Belgrano y Belisario Roldan.

En el transcurso, colecta de útiles en marzo, de frazadas en julio, juguetes para el día del niño de agosto y como siempre la colecta más importante y sensible para nosotros, la colecta de Navidad, todo durante estos 8 años. Hoy en estas sencillas líneas es difícil expresar las innumerables horas de dedicación, de trabajo, de planificación, de dejar de hacer cosas propias para pensar en los demás, que sin dudas es uno de los fines del litro, pensar en el otro.

Luego en el camino recorrido cosas hermosas nos pasaron como grupo solidario, la obtención de la personería jurídica, el reconocimiento de nuestro Honorable Concejo Deliberante, de nuestra Legislatura provincial, premio anual de nuestros amigos del Rotary Club, sin fines de actividades y uniones estratégicas con distintas instituciones organizando actividades en pos del bien común, pero sin dudas que el reconocimiento y el premio más grande lo recibimos en esta avenida de doble mano que es la vida, es el de los vecinos, es el de los socios, donantes mensuales que nos vienen acompañando de hace años, de cada medio de comunicación que propaga todas las actividades y cruzadas solidarias. Gracias a todos. Los que nos apoyaron y alentaron acariciándonos el alma, permiten que nosotros hoy estemos aquí cumpliendo 8 años y queriendo cumplir muchos más colaborando en los merenderos de mí amada Alta Gracia, sintiéndonos reconfortados con la sonrisa de los niños al vernos llegar, en el afecto y sincero abrazo, ahora puñito, de las encargadas de los merenderos, que son ellas las verdaderas heroínas de esta historia.

Con la íntima convicción de que nadie se salva solo, de que todos debemos cooperar para que esta sociedad crezca de manera solidaria, equitativa y en armonía es que el litro hoy busca nuevos horizontes, sin abandonar los que ya mencionamos pero con mucho esfuerzo hoy contamos con nuestra “Casa Social”, la cual es un espacio para seguir con el crecimiento y desarrollo de las personas. Se dictan clases de apoyo escolar, se brinda la merienda, se imparten talleres de oficio apostando a la formación y a la inserción laboral, se trabaja con un nutrido grupo de chicas que hoy le están dando sobre la perspectiva de género; hoy el litro cumple un año más de vida, porque todos de alguna forma u otra, en un momento u otro cumple con su cuota de solidaridad.

Durante el transcurso de la pandemia no hemos aflojado, continuamos ayudando a los merenderos barriales como siempre y más, entregamos barbijos y guantes al Hospital Regional de Alta Gracia y fuerzas policiales.

Sabemos que el camino a transitar no es sencillo pero cuando miramos hacia atrás y vemos que comenzamos de la nada nos alienta a seguir, sabemos que no estamos solos que podemos contar con vos.

Somos conscientes que hemos hecho bastante pero también sabemos que este 2021 es un año extremadamente duro, finalmente y con humildad les pido que seamos más solidarios que nunca, tan solo es un litro de leche por mes, que no es tan solo un litro de leche sino que es abrir nuestro corazón y darle la mano a un hermano que la necesita”.

Muchas gracias.

Agustín Saieg.

SOCIO FUNDADOR DE UN LITRO DE LECHE X MES X ALTA GRACIA