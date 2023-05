Se acercan los comicios, y con ello, el armado de listas. Andrea Mondino, referente del Frente Cívico por el Departamento Santa María, visitó los estudios de la 88.9 para hablar sobre el lugar que ocupa dentro de la coalición de Juntos por el Cambio y de las decisiones políticas tomadas hasta el momento por este frente.

En primer lugar, habló sobre la elección del candidato o candidata a legislador departamental, a lo que opinó: “Entiendo que el mejor candidato a legislador es Leandro Morer, no porque lo conozca, sino porque así lo dicen los números y tiene una aceptación importante. Me parece que es la persona indicada. Hay que ir con los mejores. Luis en la provincia, De Loredo en capital, y en lo departamental, Morer”. Ante la consulta por el equipo de TODO PASA haciendo alusión a que sea la compañera de fórmula de Leandro Morer, la dirigente respondió: “No descarto la posibilidad de ocupar ese espacio, siempre y cuando la mesa decida que es allí donde debo ir. Creo que todos los candidatos deben salir de la decisión de la mesa”.

Con respecto a cuestiones dentro del bloque de Alta Gracia CRECE, y declaraciones de algunos de sus miembros haciendo referencia a una posible candidatura, Mondino dijo: “Yo no estoy dentro del bloque de Alta Gracia CRECE, sino en Juntos por el Cambio, por lo que hay muchas cosas que quizás sucedan dentro del bloque, y yo no sepa. Tengo buen acceso, pero no todo lo que sucede, lo sé. En JXC allí sí conformo la mesa, intentando entre todos recorrer el circuito”. Además, habló sobre la cuestionada “doble candidatura de Morer”, donde expresó lo siguiente: “No hay una doble candidatura, porque no se dan al unísono, y creo que no permitirlo, es menospreciar la capacidad de la gente de saber a quién votar”.

Con respecto al ámbito provincial, y toda situación mediática que se desató a partir de un tuit del radical De Loredo, la referente del partido juecista manifestó: “De Loredo nunca dijo que iba como candidato a vice. El único juego fue esperar a la fecha. La estrategia no fue mala, porque tuvo éxito. Esto es consolidar un proyecto. Qué mejor que tanto provincia como a nivel local, tengamos el mismo color. Es la persona más convocante para ir en la lista para la intendencia de Córdoba. Creo que tiene una forma de poner a consideración pública más teatral. Hay que reconocer que está claro que tanto la UCR como el FC, llevan estrategias exitosas para la campaña. Creo que los lugares se reparten en función a los partidos que conforman JXC y hay lugar para todos y una proporcionalidad para cada frente”.