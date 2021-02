El Ministerio de Educación de la Provincia ya diseñó el Protocolo para la vuelta a clases presenciales

El Ministerio de Educación de la Provincia ya diseñó el Protocolo con las medidas sanitarias para aplicarse en los colegios en el reinicio de clases presenciales. Para el diseño del documento se basaron en el Instructivo que mandó la Nación, expertos, Sociedades Científicas y demas autoridades provinciales.

RESUMEN pudo acceder al documento y éstos son los principales puntos:

– Al momento del ingreso a los Centros Educativos (C.E.), no podrán concurrir aquellos estudiantes que se encuentren con síntomas de COVID-19. Los C.E. habilitarán líneas telefónicas exclusivas para que los estudiantes comuniquen probables casos de COVID-19 desde su domicilio.

– – Si el estudiante es acompañado por un adulto al ingreso o egreso del C.E., este sólo podrá ser uno (1) y no deberá estar dentro del grupo de riesgo.

-Los transportes escolares deberán contar con autorización del COE.

–Los adultos responsables deberán comunicar diariamente el estado de salud de los estudiantes al C.E.

-El C.E. tomará la fiebre en el ingreso a los estudiantes, aquel que tenga más de 37,5°, no podrá ingresar.

–Será obligatorio el uso de barbijo dentro del C.E. a partir de la sala de 5 años del Nivel Inicial.

-Sólo se permitirá el ingreso a familiares que tengan turno previo del C.E.

–Los estudiantes serán agrupados en “burbujas” en las que compartirán el aula y el recreo, evitando el contacto con otras.

-Se suspenden actos, eventos y reuniones dentro del C.E.

–La jornada diaria serán de 4 horas y podrán ser ampliadas previa evaluación.

-Se recomienda la NO apertura de kioscos y cantinas.

Cabe aclarar que el retorno a la escuela debe evaluarse de manera continua y contextualizada territorialmente, del mismo modo que el cierre de los C.E. a nivel general o particular cuando fuera necesario.

Mañana el Ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac va a la Legislatura tras ser citado por los bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, UCR y Coalición Cívica-ARI.