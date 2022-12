El Ministro Torres entregó un ecógrafo y una computadora en Parque Santa Ana

El Ministro de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de Córdoba, Facundo Torres, hizo entrega de un ecógrafo y una computadora al centro de salud en el marco de su gestión como ex Ministro de Gobierno, en la localidad vecina durante la jornada del lunes 26.

Antes de realizar la entrega formal, tomó la palabra el intendente José Luis Becker y agradeció el gesto. Además, dijo que los elementos habían sido gestionados tiempo atrás porque «son muy necesarios. Lo tomo como un regalito de Navidad para el dispensario. Muchas gracias Facundo».

Luego habló Facundo Torres, quien manifestó que le tocó llegar a esta localidad como Ministro de Empleo por primera vez, ya que antes lo hizo como titular otra cartera del gobierno provincial.

«Hemos pasado tiempos complejos con la pandemia que tuvimos que atravesar. No me olvido que fue la primera localidad que estuvo cerrada en aquella época que no sabíamos cómo hacer para frenar la pandemia, en épocas donde desconocíamos el alcance, qué pasabaa y qué no pasaba con esto. Villa del Prado y Santa Ana fueron un poco las primeras ciudades que estuvieron bloqueadas y con mucho esfuerzo de parte de ustedes y de su intendente se pudo sobrellevar una pandemia realmente compleja que puso al sistema sanitario en vilo en todo el mundo. Por eso quiero felicitarlos por el trabajo realizado» expresó el funcionario provincial.

Por otra parte, afirmó que «durante la crisis sanitaria y después hemos tenido un importante trabajo tratando de fortalecer la atención primaria de la salud por eso hemos venido a trer un ecógrafo portátil que es un elemento muy costoso e importante para el dispensario, y una PC que viene a reforzar administrativamente el centro de salud».

Finalmente Becker agradeció a Torres por su constante presencia y a los trabajadores de salud por haber sido la primera línea durante la pandemia.