El Municipio llegó a un acuerdo con Cooperativa Horizonte y continuarán construyendo viviendas sociales

Finalmente hubo ENTENDIMIENTO entre la Municipalidad de Alta Gracia y Cooperativa Horizonte Ltda.

Tras un período previo de desavenencias entre Cooperativa Horizonte Ltda. y el Municipio de la ciudad de Alta Gracia, primó finalmente la voluntad de diálogo y solución, arribándose a un entendimiento -fechado el 03/06/24 y notificado el 12/06/24- del cual cabe esperar la continuidad en materia de construcción de vivienda social en Alta Gracia. A tal efecto, a través de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ambiente se otorgó sobre la fracción denominada Liniers de Horizonte III (para 203 nuevas viviendas), factibilidad de agua y cloacas en condiciones de obra equiparables a las precedentemente establecidas para Nuevo Liniers de Horizonte y Liniers de Horizonte II (con 288 viviendas ya construidas sobre calles Catamarca y Dr. Raúl Alfonsín, respectivamente). En comentarios y debates pertinentes se puso además de relieve que bajo similares condiciones y conformidades

podrá hacerse efectiva la extensión de la operatoria sobre nuevas tierras con servicios viables, todo lo cual en la práctica preanuncia la posible continuidad de Horizonte en Alta Gracia.

Si es que todo se concreta según lo expresado, en breve se rehabilitarán oficinas y se readecuará la cartelería de obra, pudiendo todo Asociado no adjudicatario presentarse a adjudicación en Alta Gracia (en lote propio o en Conjuntos Habitacionales) y además, a su elección, en cualquier otra ubicación perteneciente al ejido urbano de Córdoba Capital. A este último efecto perderá razón de ser y vigencia el ex “Convenio Tajamar”.

En cuanto a la existente fracción denominada Crucero de Horizonte, ubicada en la zona sur, momentáneamente las obras definidas por la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ambiente para cloacas y para la provisión de agua con presión suficiente, resultan insolventables por el Asociado, no quedando incorporada dicha fracción al Plan de la Cooperativa hasta tanto puedan ejecutarse las correspondientes obras públicas, o bien se

proceda a la venta de dicha fracción, con paralela adquisición de otras tierras viables o con

aceleración de obras, etc.