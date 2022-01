El Día del Trabajador Cervecero se recuerda cada 19 de enero, ya que este día se creó la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, entidad gremial que actualmente representa a los colaboradores del sector.

Por ello RESUMEN entrevistó a Vanesa Re, una de las propietarias de la cervecería.

Actualmente «Moustache» se encuentra sobre calle Dálinger al 200 y en esta segunda etapa, iniciada por sus dueños José Luis Larralde y Vanesa Re, les tocó pelearla contra el covid19 y las restricciones, ya que arrancaron en marzo del 2020.

«El balance que tenemos de estos dos años es muy positivo, al principio sólo podíamos trabajar con modalidad delivery, la remamos mucho en ese tiempo, después pudimos empezar a abrir al público. Poco a poco, nos fuimos haciendo conocidos y el negocio está en constante crecimiento» expresó la dueña.

¿Cómo se gestó el espacio?

«En el año 2019, se va del país la empresa en la que trabajaba, entonces hablando con José Luis (Larralde), empezamos a barajar la idea de emprender, no teníamos idea que negocio poner, pero algo queríamos hacer, pensamos varias ideas pero, al final no nos poníamos de acuerdo. Hasta que, un día José me contó su sueño de abrir una cervecería. Se trataba de un negocio que ya había estado en Alta Gracia: los dueños anteriores, Florencia y Mariano, lo habían cerrado un año atrás aproximadamente. Entonces, decidimos juntarnos con ellos para hablar sobre esa idea y entre idas y vueltas, nos mandaron un email y nos terminaron de convencer de que lo abrieramos y allá que fuimos» cuenta Re.

Se demoraron en la búsqueda del local hasta que hallaron el que tienen ahora. «Nos entregaron las llaves el 10 de marzo de 2020, sin saber que se venía lo que se venía, en ese momento se escuchaba lo que pasaba en Europa, Asia, pero acá no pasaba nada, hasta que, el 19 de marzo decretan el aislamiento, así que ahí tuvimos que frenar todo, con un montón de miedos porque no se sabía mucho, pero decidimos que seguíamos, y bueno, acá estamos, casi dos años después, con nuestra cervecería funcionando. Con un público que nos acompaña desde el primer día que abrimos y con el apoyo de nuestras familias y amigos que siempre nos animaron».

La emprendedora vivió diez años en España, donde trabajó durante ese periodo en un pub, en el cual aprendió mucho sobre el oficio y lo pudo aplicar en su negocio. Re nació en Alta Gracía, tiene 36 años, estudió Relaciones Públicas e Institucionales y también trabaja en la administración de una empresa constructora en Córdoba Capital. Por su parte, Larralde es oriundo de Buenos Aires, lleva ya unos años viviendo en nuestra ciudad, tiene 38 años, es visitador médico y se dedica a su profesión actuamente. Y ambos combinan sus actividades profesionales con la cervecería.