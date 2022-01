El Partido Laborista, en contra de la derogación de las PASO Municipales

En la última sesión del año, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Alta Gracia derogó, con los votos del Peronismo, las elecciones PASO Municipales.

El Partido Laborista, a través de su Presidente y Secretario General de la Unión de Empleados de la Construcción de la República Argentina (UECARA) Gustavo Rossi, se manifestó en contra de eliminación de las Primarias: Las ideas no se matan, las Paso en Alta Gracia son extintas. El compromiso de construir institucionalidad es una obligación de todos los Partidos Políticos, ahora quien gobierna tiene una responsabilidad mayor al tener el manejo del Estado, ya que lo pone al comando de cualquier reforma viable. En el caso de Alta Gracia, haber instrumentado en 2019 una herramienta de la democracia como son las Paso, generó una nueva instancia ordenadora de la vida política local, no solo el voto directo elige al Intendente, Vice , Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, sino también a quienes serán los candidatos por cada partido político. Quebrar ese mecanismo porque ya no lo necesita el oficialismo, es totalmente inadmisible», sentenció Rossi.

Y siguió diciendo que «la democracia se fortalece cuando el debate está presente, imponer una decisión sin más, es romper la institucionalidad de la ciudad Señor Intendente Marcos Torres. El argumento de austeridad para derogarlas es poco creíble, lo difícil es admitir que el oficialismo imponga sin más, y que esto se a convertido en su modo de gobernar Alta Gracia. El voto del Partido Laborista en el Concejo Deliberante, que se volvió en simbólico, fue un voto por la negativa a la derogación de las PASO en la Ciudad», culminó el líder laborista.