El Peque Schwartzman le pidió casamiento a su novia, Euge De Martino, en la Torre Eiffel

Diego Schwartzman cambió las lágrimas de tristeza por su adiós a Roland Garros días atrás, por las de una profunda emoción junto a su novia. Es que Peque decidió dar un gran paso en su vida y le propuso matrimonio a su pareja, la modelo Eugenia De Martino en un lugar muy especial: frente a la Torre Eiffel.

El ex tenista de 26 años compartió una romántica publicación que rápidamente se volvió viral. “Jijiji, cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, fue el mensaje que Peque compartió en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, el posteo, que contiene una foto en la que se ve a la pareja mostrando los anillos y besándose con la mítica Torre francesa de fondo, se llevó decenas de miles de “likes” y cientos de comentarios con felicitaciones y buenas vibras, de parte de los más de 720 mil seguidores que tiene Diego Schwartzman en dicha red social.

“24/04/2024, un día que no me lo olvido más. Gracias por elegirme y agradezco a la vida habernos encontrado, te buscaría en esta y en todas las demás. Te amo”, devolvió el mensaje la modelo de 26 años, confirmando la fecha exacta de cuando el deportista le pidió la mano. Ambos formaron pareja hace cinco años y la modelo también tiene mucha repercusión en las redes sociales, donde reúne casi 150 mil “followers”. Ella también compartió varias postales que fueron muy compartidas.

Según contó el propio Schwartzman, se conocieron por intermedio del empresario y diseñador Ricky Sarkany, que fue quien los invitó al lanzamiento de una nueva temporada de su marca. Luego de un tiempo, volvieron a encontrarse en 2019 gracias a una amiga en común y al poco tiempo ya formalizaron la relación.

“Gracias por ser el mejor compañero de vida. Por hacer de todos los días los mejores. Mi demonio preferido, te elijo y te volvería a elegir millones de veces más. Este es el primero de los miles y mejores que nos quedan”, expresó De Martino cuando la pareja cumplió su primer aniversario juntos.

Y justamente en Francia fue donde Diego Schwartzman tuvo su “último baile”. Ocurrió el pasado 22 de mayo en Roland Garros, donde se despidió entre lágrimas ante la ovación del público. Luego de caer en la segunda ronda de la qualy ante el francés Quentin Halys, Peque se emocionó en su discurso final con el que anunció su retiro de la práctica profesional del tenis el próximo año.

Tras batallar por más de tres horas en el duelo de segunda ronda de la etapa de clasificación, el Peque le dejó un mensaje al público presente y no pudo contener su emoción: “Este último partido muestra cómo jugué toda mi última carrera, en especial en Roland Garros. Aún enfrentando a un local me sentí como en casa. Siendo honesto, me siento bárbaro. Hice lo que sé hacer, que es pelear mucho para ganar el partido, pero él (por Halys) mereció ganar. Felicitaciones a todo el público francés”.