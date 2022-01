¿El PRO busca ser aliado del Peronismo?

Antes de que finalice el año, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó la regulación del juego online a ostentas de la presentación realizada por cuatro legisladores del PRO: Silvia Paleo, Darío Capitani, Alberto «Tucho» Ambrosio y Raúl Recalde. También, el proyecto de ley, tuvo la firma de Orlando Arduh. Esa presentación logró un terremoto político dentro de Juntos por el Cambio por lo que todos los partidos miembros sacaron un comunicado pero, al momento de que los presidentes le pusieron la firma, Javier Pretto del PRO se negó a hacerlo.

El día del tratamiento del proyecto, la Juventud Provincial del PRO se negó a concentrarse afuera de la Legislatura junto a las demás de los partidos socios del ex Cambiemos. Toda esta seguidilla de acontecimientos logró que algunos legisladores del bloque de Juntos por el Cambio, como fue el caso del radical Juan Jure, opinaran de que los firmantes del proyecto «se deberían pasar a Hacemos por Córdoba». Ni hablar de la tensión generada entre Luis Juez y los amarillos, cuestión que Patricia Bullrich intenta calmar, ya que el Senador Nacional fue tildado de «impresentable y mamarracho» por Capitani en plena sesión debido a que antes Juez puso en duda la honra de los cinco autores del proyecto del juego online. Capitani también prometió denunciar al líder del Frente Cívico en la Justicia.

El camino al 2023 no será nada fácil dentro del ex Cambiemos. Cuando comience el año legislativo, los radicales se habrán alineado en su propio bloque, tal y como lo demandó el Comité Central, habiendo desarmado Juntos por el Cambio y dejando al PRO en la necesidad también de posicionarse en su propio conglomerado parlamentario puro. Ni hablar de las acusaciones de la existencia de un pacto entre Macri y Juan Schiaretti, teoría sostenida por más de un radical y que Juez no tardará en adoptar. Trascendidos aseguran que parte de los alfiles amarillos ya estarían arreglando su pase al Peronismo.

La situación en plano provincial, también afectaría la posición del edil del PRO Ricardo González, hoy miembro del bloque de Alta Gracia Crece junto a tres radicales. En el caso de que el PRO finalmente haga alianza con el PJ, González tendría dos caminos a escoger: Armar un monobloque en el Concejo Deliberante o incorporarse al del Torrismo. Pero las decisiones no se terminan ahí debido a que González y el resto de los referentes del PRO deberán decidir si acompañan e integran la lista del oficialismo municipal en 2023.