“El proyecto de la Fundación va más allá de lo curricular, apostamos a trabajar con los sectores más vulnerables”

Fundación Effetá funciona desde hace ya 12 años en las instalaciones del Instituto Padre Viera de la ciudad de Alta Gracia.

Hace minutos, en el marco de la Campaña solidaria Alta Gracia codo a codo, Carmen Guillén y Vanesa Esteller, docentes de dicha institución y voluntarias de Effetá pasaron por el aire de la 88.9 y explicaron lo que es ser parte de este proyecto que combina educación con compromiso social.

“Es un desafío día a día, el proyecto educativo de la Fundacion Efettá tiene ya 12 años en esta ciudad. Cuando la fundación fue creciendo, pensaron en esta educación formal y empezaron con el nivel secundario, en el 2008 y hablando de la solidaridad que hoy nos convoca, hay que reconocer que durante dos años nuestros docentes trabajaron gratis para que el Colegio se fuera haciendo, el colegio funciona en el viejo matadero municipal que estaba totalmente destruido, se invirtió, se acondiciono y en el 2010 salió el reconocimiento final de la provincia y de ahi se transformó en escuela agro técnica. Yo me incorpore en la escuela en el 2015 y veníamos con un desafio muy grande porque apuntamos a trabajar con los sectores mas vulnerables. Nos toca muy de cerca la realidad, nuestros chicos nuestras familias de los tres niveles, esta muy sentido”, contó.

Una contención para alumnos, padres y docentes

Carmen explicó ademas que formar parte del Instituto Padre Viera es altamente gratificante ya que la contención no es solo para padres y alumnos sino además para ellos como docentes y también como padres. “Yo pienso que la escuela me contiene como docente y como mama y eso no es menor, abarca muchas cosas el proyecto educativo desde lo curricular, la exigencia que tiene y hasta la contención de la familia. Por suerte la articulación con los trabajadores sociales nos sirve mucho, nos acompaña y nos contiene a nosotros que somos parte de la fundación porque aveces nos desbordamos bastante“, agregó.

Por su parte, Esteller, docente del nivel inicial, cuyas instalaciones abrieron sus puertas hace tres años, después del secundario y que hoy funciona mediante comodato municipal en las instalaciones de la Escuela Presidente Yrigoyen, agregó: “no es solo lo curricular y pedagógico sino también apoyar a las familias”.