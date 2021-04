“El radicalismo debe crear una oposición clara, permanente y constructiva”

Una de las voces destacadas que pasó esta mañana por los micrófonos de radio 88.9, fue la del dirigente radical Omar Allende.

A poco de terminar su rol al frente de la Presidencia del circuito UCR Alta Gracia, Allende habló de todo, estableciendo diferencias entre los partidos políticos vigentes, y opinando sobre el rol necesario de la UCR actual. Así mismo, no dejó de referirse a la última elección interna radical, en la cual, recordemos, fue muy crítico respecto a los resultados.

“En principio, que un partido político tenga selección de autoridades por medio del voto directo del afiliado, eso es muy positivo. Yo lo veo muy bien, porque creo que legitima a quien va a conducir el partido. Tiene los votos del afiliado mayoritario. Hasta ahí está todo bárbaro. Lo que por ahí deja un sabor amargo es que este proceso de selección interna mediante elecciones no se haga de forma transparente, limpia. En el caso de Alta Gracia, el acto en sí, fue bastante transparente, ordenado. Lo que no me gustó, por lo menos en este circuito, fue la injerencia del Gobierno Municipal. Creo que es una mala práctica, que no sirve, que no le hace bien al sistema democrático. Cada partido debe estructurarse de forma independiente, debe tener libertad de acción”, explicó Allende, aludiendo, según su convicción, a que previo a los comicios el Intendente Marcos Torres ya había inclinado su apoyo al sector de Martín Barrionuevo.

“Hay algo que por ahí hasta me causa gracia. Me cargan la supuesta derrota de la lista que yo ayudaba o acompañaba como si fuera propia. Yo no era candidato, pero sí tenía un rol protagónico porque era Presidente del partido y a su vez, públicamente había manifestado que creía conveniente que al radicalismo lo condujera Germán Rodríguez. Casi toda la prensa y los medios de difusión de Alta Gracia medio como que me cargaron la derrota a mí. A ver, yo no le saco el cuerpo, lo que digo es que yo no era candidato y lo que digo es que sí hay una lectura para sacar, porque si no uno sería demasiado soberbio y además sería demasiado miope político. La gente, el conjunto de la sociedad, o por lo menos los radicales dijeron ‘che, muchachos, queremos una renovación de autoridades; queremos algo nuevo de los que ya vienen’, y esto es absolutamente entendible. La lista que ganó estaba integrada por algunos amigos que vienen de hace mucho tiempo pero que en realidad nunca han tenido un rol protagónico en la dirección partidaria, y la sociedad, y el radicalismo en particular, le quiso dar una oportunidad de conducción. Eso está muy bien. Eso yo no lo critico. A mí me parece bárbaro y lo tomo al mensaje. Insisto, no soy un tipo cerrado ni miope como para no darme cuenta, pero te digo, lo que yo voy a seguir insistiendo con mis años de militancia, con toda la formación política que puedo haber tomado de mis mayores, de los correligionarios que tuve al lado, que me ayudaron, que me enseñaron y que me formaron, es que creo que las prácticas políticas hay que irlas cada vez haciendo más transparentes, puras y con mucha ética. Yo creo que es uno de los problemas que estamos teniendo en el desarrollo de las instituciones, ya sea municipal, provincial o nacional es esto: prácticas políticas con escasa ética”.

Su opinión respecto a las formas del PRO, el Radicalismo y el Peronismo

“Me parece perfecto que tenga elecciones internas. El Pro es un partido muy nuevo y debe aprender muchas cosas pero ¿Cuándo viste que el Peronismo fue a internas?, no son prolijos para eso”, dijo. Respecto al radicalismo, Allende opinó: “A un radical debe importarle quién preside el peronismo, quién preside el socialismo, quién preside el PRO, y a todos ellos les debe preocupar quién preside el Radicalismo. El partido político tiene que volver a tomar un rol que hoy está muy acotado en el ambiente político. La constitución provincial, habla de los partidos políticos, les da rango de institución política. No es algo menor”. El radicalismo tiene buena base de hombres y mujeres pero debe ajustar las formas de oposición y demostrar que somos mejores que el peronismo”.

Sobre la presencia de Mauricio Macri y sus reuniones partidarias en Potrerillo de Larreta, el histórico dirigente reconoció que el Gobierno de Macri sirvió para hacer un análisis, un parate y hasta una reflexión. “Macri le hizo bien al sistema político argentino, logró sembrar el debate en el país, demostrar que se podía gobernar sin ser peronista. Igual creo que no debe volver, no creo en los segundos tiempos y hasta pensé lo mismo con Alfonsin. Las alternancias son buenas para manejar los proyectos”.

Sus proyecciones…

Sobre su futuro político y consultado por si anhela ser Intendente, Allende fue contundente: “Todos queremos ser Intendente pero hay que generar un proyecto serio de gobierno y que crean que vos podes ser el intérprete de ese proyecto. Después te tiene que aprobar la sociedad, son varios los pasos”, dijo y agregó; “Hay que verlo como una vocación de servicio, he estado en la función pública pero siempre supe que no era para enriquecerme. La política debe cambiarle la vida a la gente y no al dirigente, hoy pasa a la inversa y no puede ser así. Cuando cuelgue los guantes se que voy a poder caminar por la calle tranquilo. Eso ya es mucho“.

Por último, Omar Allende dijo además que esta “muy entusiasmado” con su rol en el Comité Provincia, haciéndose cargo de la formación de equipos técnicos para asesorar a cada uno de los concejales que trabajan desde la oposición, a la vez que volver a instalar al radicalismo en cada pueblo de la Provincia de Córdoba.