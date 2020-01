Luis Millán es un nombre que los vecinos de Alta Gracia y sobre todo los bomberos, recordarán por siempre por su acto heroico de aquel 30 de enero de 1980. Ese día el bombero Millán, que era Sargento Primero Jefe de Bomberos, asistió a un trabajador que estaba realizando tareas de mantenimiento en el pozo del lavadero de una estación de servicio ubicada en la zona del crucero.

Ese pozo de unos 15 metros de profundidad, contenía gases y residuos tóxicos que son normales en las estaciones. El trabajador había ingresado con el equipamiento adecuado para respirar en ese lugar, que le había brindado Millán, pero tuvo una molestia y se la sacó, desvaneciéndose en el acto.

En ese momento Luis ingresó a salvarlo sin equipamiento, porque el único equipo que tenían ya estaba dentro de la foza. En un principio, Millán logró alzar al trabajador y subir hasta la mitad del pozo, pero de repente se desvaneció también. El ambiente contaminado hizo que Luis pierda el conocimiento, muriendo más tarde.

Momentos después, el ingeniero Héctor Buppo, quien en ese momento se desempeñaba como bombero, aportó un equipo de buceo para poder ingresar a la foza a sacar al trabajador y a Millán.

“Él no dudaba, él se brindaba”

Hugo Casutti, quien en ese momento era Presidente de Bomberos de Alta Gracia, dialogó en exclusiva con RESUMEN y contó cómo era Luis Millán: “una excelente persona, muy querido por todos y muy capacitado para la labor de Bombero”. Consultado por los hechos de aquel 30 de enero explicó que “fue una reacción instantánea e instintiva porque él no dudaba, él se brindaba” refiriéndose a Millán. El voluntariado es lo que lleva a uno a actuar y brindarse de esa forma, por eso Luis actuó así cerró Casutti.

“El recuerdo de Luis no ha caído en nuestras memorias”

Alfredo Caponigro era compañero de Millán por ese entonces y además amigo. En la entrevista con este medio describió a Millán como “un muchacho muy preparado y una excelente persona” así como también “impulsivo, porque no dudaba en lo que tenía que hacer”. Entre lágrimas y visiblemente conmovido por la fecha que conmemora a su querido amigo expresó que “el recuerdo de Luis no se ha caído en la memoria de sus compañeros. Fue muy dura su pérdida para todos nosotros pero es el riesgo que todos los bomberos corremos al tomar esta profesión”. Al momento de actuar dejamos al costado todo lo que tenemos, porque es la vida de alguien más la que uno va a salvar, y eso es lo que uno asume finalizó Alfredo Caponigro.

El acto conmemorativo

Ayer por la tarde en el monolito que conmemora a aquel Sargento Primero Jefe de Bomberos Luis Millán, en la calle que lleva su nombre. Hubo un sencillo acto para recordar la heroica acción que tuvo con un trabajador. El mismo fue organizado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia y la Agrupación de Bomberos Veteranos, que en 1980 eran el cuerpo de bomberos, en conjunto con la Municipalidad de la ciudad. participaron además la Agrupación de Veteranos, la familia de Luis Millán y el Intendente Marcos Torres. Allí, se leyeron unas palabras en referencia al bombero fallecido y se dejaron flores.