El resurgir del Radicalismo como protagonista mirando a las presidenciales de 2023

La Unión Cívica Radical se congregó el pasado jueves 28 de octubre en el microestadio de Ferro, Capital Federal, para conmemorar un nuevo aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983. El orador central del acto, fue el neurocientífico y candidato a Diputado Nacional en la Provincia de Buenos Aires Facundo Manes quien, antes de cerrar su discurso con el Preámbulo de la Constitución Nacional, puso en efervescencia a toda la militancia radical del país manifestando que “vamos a ir por la presidencia”. “Venimos a proponer una revolución que nos va a sacar del pozo porque no nos alcanza con un parche, con mejorar un poco. La Unión Cívica Radical volvió a la cancha», fueron algunas de las frases que Manes dijo en claro mensaje al PRO en miras a disputar las candidaturas de 2023.

En este turno electoral, el Radicalismo logró que figuras mediáticamente reconocidas de otros ámbitos como el periodismo, la economía o la ciencia, estuvieran presentes en las listas de los principales distritos electorales del país como: Martín Tetaz en Capital Federal, Carolina Losada en Santa Fe y Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, logrando así que la renovación y la mayor visibilización del Partido llegara de quienes justamente no militaban el día a día de la política partidaria, como sí lo hace, por ejemplo, el Senador Nacional Martín Lousteau. Una de las excepciones de candidatos radicales que provienen por fuera de la política en los principales distritos fue Córdoba, pero esta cuestión fue bien suplida por un Rodrigo de Loredo que maneja con total soltura la red social TikTok y utiliza el marketing político mejor que nadie en Juntos por el Cambio.

#RESUMEN habló con los principales líderes de la UCR local sobre el fenómeno Manes y lo que significa para el plano nacional en 2023:

La Legisladora Provincial Marisa Carrillo manifestó que “La figura de Manes marca para el Radicalismo un momento muy importante por que Él vuelve a traer las banderas que siempre hemos tenido como lo son la cultura del trabajo y la educación, siempre presentes en cada uno de sus discurso. En el acto de Ferro del otro día, la UCR se está fortaleciendo cada vez más sobretodo a nivel nacional en donde nos faltaba ese dirigente que tiene la cualidad de ser un líder mostrando la capacidad y la estructura del Radicalismo con un nuevo posicionamiento dentro de Juntos por el Cambio. Yo que recorro la Provincia puedo decir que si vas al Norte hay un Comité Radical, en todos los lugares hay uno, y eso es la UCR, la territorialialidad y la fortaleza de estar presente en todos los pueblos, nos faltaba empezar de nuevo y Manes tiene esa energía que nos hacía falta”.

“Es una oportunidad para la reparación de la Argentina con todos los Manes del país reconstruyendo la unidad nacional”, manifestó la Concejal y Presidente del Bloque de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni.

Por su parte, el Presidente de la UCR Alta Gracia Martín Barrionuevo dijo que “Como radical me enorgullece que estemos nuevamente en agenda en el inconciente de la ciudadanía. Los nuevos cuadros que comiencen a llevar esta responsabilidad que la gente y el país le ponen en sus manos también me generan orgullo, tenemos un rol protagónico y fundamental estando a la vanguardia de las situaciones que acontecen. Es una gran tarea para nosotros y para el pueblo argentino que los jóvenes conozcan también a nuevos cuadros y sobretodo a otros partidos que no sea el peronista. Tiene que existir un fuerte arraigo ideológico, pero con cercanía real”.

El Congresal Provincial de la Juventud Radical Renzo Dichko manifestó: “Se está dando en todo el país, pero sobretodo en los grandes centros urbanos, un fenómeno de revalorización de los principios que siempre ha tenido el Radicalismo como lo son: La honestidad, la ética al gobernar, la importancia de la educación y el trabajo como motor de la sociedad. Facundo Manes es quien representa este nuevo proyecto colectivo de la UCR como también lo son Lousteau y Gerardo Morales. No cabe duda alguna que hoy el Radicalismo tiene ansias de poder y está de vuelta para entrar a la cancha y ser una opción en las elecciones del 2023, dentro del marco de Juntos por el Cambio”.

“Sin duda, Facundo Manes es una gran figura política no solo porque representa la camiseta de la UCR de forma seria y honrada sino porque es un tipo que marca la agenda, porque se detiene a escuchar a la gente, entiende a los jóvenes, y nos alienta desde su corazón a un mensaje de esperanza. La gente necesita volver a creer en el país porque este gobierno nos ha quitado tanto que hasta parece que se robaron la esperanza, varios chicos de la JR del Departamento fueron a acompañar a Manes en Ferro”, sentenció la Presidente de la JR Santa María Tania Solinas.

Por último, Facundo Morer, Presidente de la JR Alta Gracia dijo que “hoy en día, ante el resurgimiento del Radicalismo a nivel nacional, Manes está en una posición de crecimiento político importante, pero cerrarnos a Manes sería dejar de lado a otros líderes políticos que vienen fortaleciendo estructuras en todo el país, como lo son Cornejo, Lousteau entre otros tantos dirigentes”.