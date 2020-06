“El running creció mucho en el último tiempo”

En los últimos años el deporte del running creció a niveles agigantados dentro del ámbito del deporte local y provincial, muchas competencias comenzaron a llenarse de nuevos competidores oriundos de distintos lugares, con distintos objetivos y de distintos lugares también, “El running se lleva adentro, uno cuando corre lo que verdaderamente está haciendo es disfrutar”, agregó Tomás a Resumen.

Por otra parte, en lo que se refiere al aspecto físico, es sumamente importante que cada atleta persiga conseguir el equilibrio que este tipo de disciplinas exige desde su esencia, este mismo se compone del acondicionamiento físico, alimentación, además de un buen descanso y la cuestión psicológica, “En este tipo de disciplinas el entrenamiento es fundamental y no se puede descuidar, porque luego en las competencias queda todo a la vista cuando aparecen los resultados adversos”, dijo el joven.

El COVID 19 generó muchos inconvenientes, que irán dejando secuelas en cada disciplina “La cuarentena nos afectó bastante a los corredores, en mi caso me redujo mucho el entrenamiento ya que yo no cuento con los elementos o kits de acondicionamiento porque siempre recurrí a un gimnasio para hacer mi rutina. Además entrenar en casa hace que el espacio físico actual sea de menor dimensión lamentablemente “, declaró Tomás Marroquín.

En relación a las salidas recreativas y nuevas flexibilizaciones, el joven expresó: “Creo que en principio la idea de flexibilizar está bien pero lo malo es que la gente no genera conciencia y eso nos puede jugar en contra, mi descontento surgió cuando empezaron a habilitar las salidas recreativas y no el deporte individual al aire libre, me llamó poderosamente la atención, ya que el running no representa ningún riesgo de contagio”.

Tomás continúa su entrenamiento en Alta Gracia y pretende llegar de la mejor manera al retorno a la actividad.