«El show Altas Gracias es una propuesta bastante interesante de magia y ventriloquía»

Durante la mañana del pasado viernes, el artista altagraciense Pipino Magic y su compañero «Chantín», visitaron los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», adelantaron lo que será el show Altas Gracias, que se llevarán a cabo en la ciudad durante los viernes del mes de octubre: «Voy a estar presentando con mi amigo Chantín, los cuatro fines de semana del mes de octubre. Vamos a estar haciendo un show de magia y ventriloquía en Supermercados Becerra (en la Sala 2 de Cinemacenter), a las 21:30 horas, los cuatro viernes de octubre. Las entradas valen $5000 y hay 2x $8000, y ya están a la venta (me pueden escribir a mi Instagram si quieren). El show tiene una duración de una hora aproximadamente».

«Va a ser un éxito total. Hay muy buenas expectativas y muy buena onda con la gente que me está preguntando el precio de las entradas y si pueden ir con sus hijos. La idea es que vayan con sus hijos mayores de 8 años, para que puedan entender bien el show y este viaje que queremos hacer. Es una propuesta bastante interesante, generada por mi en el sentido de que busqué una sala, propuse, me dieron bola. Es la primera vez en Alta Gracia que se hace en una sala así para 130 personas. Es un formato bien stand up», dijo Pipino.

En cuanto a la ventriloquía (que va a estar presente en el show), el artista local aclaró que este «es el arte de hablar con el estómago. Uno de los principales referentes en Argentina es “Chasman y Chirolita”. Hay varios de los que integramos en el pelotón. Chantin pasó varios procesos: lo empezó a fabricar un titiritero y me lo traje como estaba, pero después lo terminé de fabricar yo. Es una técnica de papel maché que se va pintando. La idea es tratar de que la gente vea dos personas en escena, y si eso se logra, podemos decir que se logró la magia de la ventriloquía».

«Altas Gracias es un formato íntimo donde me permite tener un buen feedback con la gente y se entiende mejor el humor. No vamos a tener invitados sorpresas porque el formato no lo permite. Además, trato de mostrar lo que hago hace 20 años. Altas Gracias se llama el show, y es decirle eso al público que siempre va», finalizó.