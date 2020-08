Tras la nota publicada en la tarde de ayer por este medio, en la cual se revive la problemática y preocupación en torno a la presencia de gitanos en la zona centrica a cualquier hora del dia, con niños pequeños y con escasas medidas de bioseguridad, el equipo de Todo Pasa por la 88.9, habló con Mariano Agazzi, Secretario de Desarrollo Social, Salud y Equidad del Municipio, quien opinó al respecto, dejando claro, entre otras cosas, que “no pueden estar ahí” (refiriéndose a las inmediaciones de los Bancos o vendiendo artículos en la calle).

“El tema de los gitanos roza la responsabilidad del estado con la forma de vida de esta comunidad; ellos tienen su propia cultura. Recuerdo que cuando se asentaron en Alta Gracia hace aproximadamente cinco años 5 años, desde el Municipio los ayudamos para que hicieran los baños porque vivían en carpas y eso causaba problemas en los barrios. También documentamos a los niños porque no estaban documentados”, contó Agazzi.

El funcionario afirmó además que hoy por hoy la situación es otra y que la mayoría de los integrantes de la comunidad gitana en Alta Gracia cuenta con algún beneficio como Tarjeta Social, Asignación por Hijo o Tarjeta Alimentar. “Hoy para el Estado Municipal los ayuda como a cualquier otro vecino y no como una comunidad. Incluso muchos de ellos perciben subsidios o ayudas provinciales y nacionales”, agregó.

Respecto al trabajo infantil que dicha comunidad promulga y es el principal foco de críticas, Agazzi sostuvo: “En su momento intervino el área familia y la responsabilidad del estado en su momento rozó mucho lo cultural. Sabemos que a los niños que andan vendiendo en las calles no les falta vivienda y reitero, perciben ayuda del estado pero todo pasa por su idiosincrasia”.

Pero… en este marco de pandemia y con aumento de casos de Covid en la ciudad, ¿Su forma de vida no tiene un límite?

El Secretario de Salud reafirmó que a pesar de que no acatan las medidas, no pueden estar en la calle. “Estamos en cuarentena, claramente no pueden estar allí y tengo entendido que los han sacado varias veces pero vuelven”, culminó.

Entonces… ¿la ley no es para todos?