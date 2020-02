El tiempo para Colectividades: la palabra del meteorólogo Gerardo Barrera

El meteorólogo altagraciense Gerardo Barrera dialogó con la 88.9 acerca del tiempo que se espera para la noche de inicio de Colectividades y explicó que “desde el mediodía hasta la 1:30 am no lloverá, pero luego se esperan nuevamente precipitaciones”. Dichas precipitaciones no serían tan intensas como la que cayó anoche sobre Alta Gracia.

Acerca del tiempo para los próximos días expresó que en general continuarán las lluvias pero “habrá que ver los días en particular para encontrar las ventanas”, es decir los lapsos en que no lloverá.

Por otro lado, recomendó que el show de Abel Pintos sea adelantado para evitar que se vea opacado por la lluvia. Y también aconsejó a los vecinos que concurran al predio con calzado cómodo ya que es difícil que se seque el terreno rápidamente, después de 70 mm de lluvia.

En cuanto a la voz oficial del Encuentro de Colectividades, Valeria Amateis, vicepresidente de la Comisión confirmó esta mañana a RESUMEN que “todo en continúa en camino”.