El truncado debut de un futbolista local en la Liga Cordobesa de Fútbol

Gustavo Cossio Luna es un joven deportista oriundo de Alta Gracia que lleva más de diez años viviendo en la capital cordobesa, donde disputa los torneos barriales amateurs más complicados y convocantes de toda la provincia junto a su equipo: El Nápoles.

A sus escasos 26 años de edad, Cossio Luna está muy cerca de concretar un paso importante para su carrera como deportista. Para inicios de este año, Gustavo tenía todo acordado para llevar adelante su debut en el equipo de primera división Atalaya Fútbol Club, que disputa la siempre complicada Liga Cordobesa, pero a raíz de la expansión de la pandemia del Coronavirus y el dictado del aislamiento social y obligatorio, su debut se vio truncado.

El recorrido del joven no fue fácil en ningún aspecto, ya que debió pasar por diversos obstáculos personales que le impidieron dar este salto de calidad años atrás, cuando fue afectado directamente por un problema cardiovascular que desechaba su sueño de llegar a esta liga. “Me detectaron el soplo en el corazón hace 5 años, lo que me obligó a alejarme de las canchas por un tiempo y me tuvo a mal traer durante dos años hasta que logre curarme, por suerte hoy en día se avanzó mucho en el ámbito de la salud en todo el país y se cuentan con mejores herramientas sanitarias para tratar este problema” declaró el joven al aire de la 88.9.

Hasta ese momento, el jugador se encontraba disputando campeonatos barriales de índole amateurs en su equipo El Nápoles, batiendo así records de goles en todas las competencias, hasta que un llamado lo dejó atónito: “me llamaron ofreciéndome un lugar en un equipo de primera división de esta liga como el “Atalaya” y no lo podía creer, estaba muy contento pero la situación sanitaria exploto y no se me pudo dar, tendré que esperar” manifestó Gustavo a la 88.9 fm.

Por otra parte Gustavo se mostró con ganas de contar a cerca de la situación que se vive en las calles de su barrio, “se puede observar mucho el consumo de estupefacientes por parte de los menores de edad, por esta misma razón nosotros buscamos incentivar a la práctica del fútbol y utilizar por medio de la institución mecanismos con función social para alejar a los jóvenes de las drogas” agregó.

Gustavo fue contundente sobre su pasado en la ciudad de Alta Gracia, “desde muy pequeño supe que las posibilidades de triunfar en este deporte en la ciudad eran muy pocas, por eso me mude y decidí domiciliarme aquí en Córdoba donde existen mayores probabilidades de jugar en clubes de relevancia”.

El jugador espera ansioso una posible vuelta del fútbol para poder cumplir con su sueño de debutar en la Liga Cordobesa, mientras tanto continua entrenándose en desde su casa.