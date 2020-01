El viernes, con pedido de Justicia, recuerdan al pequeño Teo Rodríguez

El 10 de enero, se cumplirán dos años de esa tragedia que aún conmueve toda la región.

Hace unos días atrás. el caso judicial tuvo un avance significativo. Y es que si bien el fiscal Diego Fernández elevó a juicio la causa de Teo Rodríguez Ramírez (el niño que murió tras ahogarse en la pileta de una guardería en Anisacate) en diciembre de 2018, la defensa de María Inés Conde y Mariela Sabich, (imputadas por el caso), presentó dos recursos librando de responsabilidad alguna a las docentes, quienes desde el primer momento negaron los hechos. Con esto, no intentaban otra cosa más que salir absueltas.

Ante eso, Imanol, papá del niño, había expresado a RESUMEN: “Lo importante ahora es llegar al juicio. Bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar un abreviado y cansar no nos vamos a cansar”.

Sin embargo, se conoció recientemente la decisión de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Córdoba, de no dar lugar al pedido de la defensa, considerando que hubo “responsabilidades directas” que terminaron en el desenlace del niño. Por esto, la causa seguirá su curso normal y tanto la maestra como la encargada irán a juicio.

El viernes, los padres, amigos, familiares y vecinos que queiran no solo recordar a Teo, sino también mantener firme el pedido de Justicia se juntarán a las 18 horas en la Plaza de Los Morteritos.

“Invitamos a TODOS aquellos que quieran acompañarnos a recordar a Teo y a seguir pidiendo justicia.. la justicia no es tan solo una elevación a juicio.. la justicia es una condena firme y justa..

Por TEO y por que NO VUELVA A PASAR… PEDIMOS JUSTICIA, NO HACEMOS JUSTICIA! MEMORIA Y RESPETO.. 10 DE ENERO

Como siempre pueden llevar globos ♡