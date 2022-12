Emergencia Hídrica: fue aprobada por el Concejo Deliberante

El Bloque de Alta Gracia CRECE presentó una propuesta para declarar la Emergencia Hídrica en la ciudad.

La misma expone la grave situación respecto al suministro de agua en la ciudad de Alta Gracia y considera

que el Estado Municipal debe garantizar el funcionamiento como servicio público esencial que satisfaga

las necesidades de los habitantes radicados en el ejido municipal.

También indica que en época estival, la población aumenta el consumo de agua debido a las altas temperaturas, por lo que se debe adoptar medidas que tiendan al uso razonable de este vital elemento. Que es imprescindible, necesario e imperioso instrumentar de manera inmediata aquellas acciones preventivas y/o correctivas que permitan la continuidad del abastecimiento de agua para consumo humano de forma regular.

Además afirma que corresponde establecer de manera temporal la toma de medidas pertinentes al uso esencial, mientras dure el Estado de Emergencia; que desde hace ya varios años la ciudad viene atravesando serias dificultades en este servicio esencial donde todavía están pendientes las obras públicas que den solución a la

provisión del servicio de agua en todos los barrios de la ciudad.

A partir de la declaración, según el proyecto, se prioriza la utilización del líquido elemento para el uso higiénico, sanitario y de salud pública. Se intensifican las medidas de control del uso irracional, excesivo y todas las acciones que indiquen derroche y que no resulten del estricto uso humano previsto en la legislación vigente.

Se prevee generar un plan de contingencia para garantizar a los ciudadanos el derecho al suministro de agua para cubrir el déficit actual en todos los barrios de la ciudad hasta tanto se finalicen las obras de infraestructura necesarias.

Finalmente el proyecto fue aprobado, a pesar de las diferencias. Al respecto, Amalia Vagni, Presidenta del Bloque Alta Gracia CRECE, manifestó a RESUMEN: «Salió sin los aportes que verdaderamente hacen falta para que los vecinos tengan agua. No acompañaron el plan de contingencia, ni el relevamiento de viviendas que no cuentan con reservorio o tanque para almacenar el agua, no acompañaron plan de sustitución de caños obsoletos de hierro fundido por PVC».

«Tampoco el stock para cubrir emergencias, como pasó cuando se rompió un caño en calle Paraguay y Dalinger, que estuvo cortado un mes y medio y no acompañaron la posibilidad de ver el estado de los viejos tanques como en barrio Santa Teresita, Lalahenes, Liniers, entre otros» agregó.

Y concluyó: «Después dicen que la oposición no propone. Una lástima porque los que no tienen agua son los vecinos y con un bidón no alcanza ni para dos días de mate cocido de una familia tipo. Sólo paliativos. Faltan obras de infraestructura para abastecer a todos los vecinos de la ciudad».