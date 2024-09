“En Clave de Falla”: un nuevo concierto de guitarra llega a Alta Gracia

Nuevamente, los conciertos que se realizan en el marco del ciclo “En Clave de Falla” vuelven a dar lo mejor de la música en la ciudad. El museo Manuel de Falla es el escenario ideal para estos shows, y durante este fin de semana, con la guitarra como protagonista llega un nuevo espectáculo en Alta Gracia.

La presentación de Rodrigo Toro con su show “Una tierra llamada guitarra” se llevará a cabo el sábado 28 de septiembre, a partir de las 19 horas en la Casa Museo Manuel de Falla. La entrada es totalmente libre y gratuita.

El músico a cargo de este show dialogó con RESUMEN, y contó su experiencia en el mundo artístico: “Mi inicio en el mundo de la música comienza con mi relación con el sonido: imitaba los falsetes de Rockdrigo González (músico mexicano), desde que me encontraba en cuna. Después, durante mi educación básica aprendí un poco de flauta dulce y teclado. La guitarra llegó cuando yo tenía 15 años. La elegí por su sonido: su timbre cálido e íntimo me prendió de inmediato. No me separé de ella y fui siempre constante en mi práctica desde que me inicié”.

En cuanto al concierto de este fin de semana, Toro adelantó que “La idea de este concierto nació dentro del contexto de una gira que estoy realizando desde el mes de septiembre por Argentina y Chile. El pasado 14 de septiembre di el primer concierto, en el Museo Violeta Parra de Santiago de Chile. Después de Córdoba tengo tres conciertos más en Buenos Aires y uno en Valparaíso, Chile”.

“El objetivo principal del concierto es la difusión de la música latinoamericana para guitarra y el entendimiento de la misma dentro del conjunto en el cual las culturas musicales y sonoras de nuestro continente dialogan, se relacionan y se nutren mutuamente. El repertorio de este espectáculo constituye una panorámica selectiva de la música para guitarra de algunos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México y Nicaragua”, dijo.

Además, el artista destacó que “El nombre del concierto recibe su título porque considero que la guitarra, al ser el instrumento más popular, más difundido y querido, en América Latina, es un espejo de nuestras vidas. Por ello, pienso que nuestra tierra tiene a la guitarra como espejo, como metáfora de la misma. Bien podríamos pensarnos así, como una tierra de guitarras”.

“Me encuentro muy emocionado de poder compartir este concierto con la comunidad de Alta Gracia, y sobre todo en la casa del legendario compositor Manuel de Falla. Yo viví en 2014 en Córdoba (hace 10 años), me emociona porque es un tiempo de reencuentros con una tierra que siempre me sentí muy generosa conmigo, con una gente muy cálida y unos amigos entrañables. Considero que será un buen concierto, muy disfrutable y ameno”, expresó Rodrigo.

“Me gustaría invitar a la gente a compartir esta música nuestra, una música que de una y muchas maneras es como nosotros, vista desde el caleidoscopio de la diversidad cultural latinoamericana que convive y conversa entre sí. Me encantará verles, saludarles y hacer este concierto juntos, porque la música sin la escucha del público no sucede”, finalizó.