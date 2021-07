En Córdoba, los liberales van divididos en al menos cinco facciones

Ayer venció el plazo para la presentación de alianzas en todo el país para las elecciones legislativas en las que Córdoba elegirá a tres Senadores y nueve Diputados. En nuestra Provincia, se presentó la alianza “Libertarios+NOS” firmada entre el Frente NOS y el Partido Libertario, estos no lograron incorporar a ningún otro sello a fin al Liberalismo. La sorpresa se dio con Unite por la Libertad y la Dignidad, sello por el que fue candidato a Presidente de la Nación el economista José Luis Espert, que firmó dentro de Hacemos por Córdoba mientras que el Partido Liberal Republicano dio su aval para ser incorporado a Juntos por el Cambio. Quien fuera candidata a vicepresidente de Juan José Gómez Centurión, la ex Diputada Nacional Cynthia Hotton, presentó a su propia candidata en Córdoba, la empresaria Mery Lunge, dentro de su partido Valores para mi País. El partido de Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos, se negó a ingresar a Juntos por el Cambio, como si lo hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aún no se sabe si presentará candidatos en estas elecciones.

El abogado e Interventor del Partido Demócrata, Rodolfo Eiben dio su opinión al respecto sobre la división de los diferentes sellos a fines al Liberalismo: “Hay que ver que entienden por ideas liberales cada uno de los movimientos que se ven expresados en esos partidos, algunos de ellos son solo movimientos y no llegan a ser sellos partidarios. Yo veo muy mezcladas la ideología de muchos al ver como han firmado las alianzas”, sentenció Eiben.

Sobre su partido manifestó que “El Partido Demócrata no hizo alianza con ninguno de estos frentes por que queremos darle una identidad a nuestro partido. Somos un partido centenario, amplio y sumamente democrático. En Córdoba vamos a tratar de ser el Partido grandioso que fuimos en el pasado, con nuevos referentes, nueva plataforma y una nueva mirada de propuestas ajustadas a la realidad social. Nosotros representamos cabalmente las ideas del liberalismo”, cerró el abogado.