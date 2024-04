En el Día Mundial del Arte, llega una muestra a Alta Gracia

Este lunes se celebra el Día Mundial del Arte, fecha proclamada durante la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2019, con el objetivo de promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte. Esta iniciativa busca nutrir la creatividad, la innovación y la diversidad cultural, fomentando el intercambio de conocimientos y el diálogo a través del arte. La UNESCO, al destacar la importancia del arte en la construcción de un mundo libre y pacífico, anima a la participación global en esta celebración. Y la ciudad de Alta Gracia presenta la inauguración de una muestra, en el marco de esta fecha.

Darío Albarracín Nivoli, uno de los artistas a cargo de esta propuesta cultural, dialogó con RESUMEN y dio algunos detalles de su historia respecto al arte: «Hay muchas miradas con respecto al arte, pero para mi es lo más hermoso que puede existir y es aquello que nutre la creatividad. Es el nexo más importante para fomentar la transmisión de mensajes muy humanos, conlleva también a un buen diálogo entre el observador y el artista. El arte sana, cura y salva».

«Mi padre era un artista multifacético, y fue mi máximo referente en el arte. Siempre me gustó y de alguna manera me atreví a ser artista a los 17 años. Comencé en la parte de teatro, hasta que me metí en la pintura. Estudié para perfeccionar ese talento que estaba allí. Soy artista y un gran privilegiado de hacer lo que me gusta», dijo.

En cuanto a la muestra que tendrá lugar durante este mes en Alta Gracia, Darío dio algunos detalles al respecto: «La inauguración es a las 19:30 horas de este lunes, y si bien soy de Las Varillas (Córdoba), conozco a Shirley Oggero desde hace mucho tiempo. La idea de hacer esta muestra surgió de una visita casual, y hace aproximadamente un año y medio fuimos a pedir la sala para esta fecha. Cerramos todo la semana pasada, nos pusimos firmes y ya hemos montado todo con la ayuda de Gonzalo Pagani. A partir de ahora, se generan otros proyectos para continuar».

«A la muestra la hemos denominado “Ramé”, lo que es caótico y hermoso a la vez, como el amor y la vida es todo lo que hay dentro de mí. Van a observar una serie de pinturas abstractas realizadas por Shirley Oggero, y en mi caso, voy a presentar esculturas de tipo conceptual y unos collages. En mis obras, se van a ver reflejadas cosas que han sido partes de mi vida. Utilizo materiales diversos: cemento, hierro, cristales de más de 100 años, plata, hijos, metales, y algunos pigmentos. Cuando uno realiza una obra, deja algo plasmado en su interior», expresó el artista.

«Nuestra meta como artistas era exponer. Durante un mes la gente va a pasar porque es un lugar estratégico, e invitamos a que se lleguen porque hay mucho por ver en cada obra. Va a estar durante un mes, a partir de este lunes a las 19: 30 horas; y después en los horarios de atención del Cine Monumental. Quienes quieran hacer arte, que lo hagan porque el arte sana, cura y salva; y yo soy un claro ejemplo de eso. No hay que tener miedo, se puede aprender», finalizó Albarracín.