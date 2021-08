Roque Fernández: “Hoy el Presidente tiene una imagen menor a la que tuvo De la Rua”

Son los candidatos del Partido Demócrata en Córdoba y, por ende, una opción diferente en estas elecciones legislativas. Roque Fernández, quien Ministro de Economía durante el menemismo, visitó los estudios de la 88.9 junto a Mery Lunge y Rodolfo Eiben y dejó claro que sus proyecciones apuntan a evitar una crisis como la que el país vivió en el 2001.

“Creo que lamentablemente en los últimos 20 años se ha instalado una especie de relato en el país de como deberían ser las cosas y hay un rumbo equivocado que no le hace bien al país. Siempre se está buscando responsabilidades en el otro, o en el extranjero y eso impide analizar que estamos haciendo nosotros. Argentina ha estado haciendo las cosas mal, tratando de resolver la cuestión sin ir al problema estructural. Hemos pasado de una estabilidad plena como la que tuvimos al final de los 90 donde teníamos un 2% de inflación a una situación del 50%. Precisamente lo que el Partido Demócrata pretende es evitar que la Argentina tenga una crisis como la del 2001. Hoy la imagen del Presidente es menor que la que tuvo De la Rua”, explicó el reconocido economista quien aspira al Senado de la Nación.

Lunge, por su parte, es la cara empresarial de la lista y estuvo frente de la dirigencia de la firma Moconá durante muchos años. Ante “Todo Pasa” enfatizó en la necesidad de que las personas tengan “herramientas para salir adelante” y enseñarles a “generar la riqueza”.

“La desigualdad duele y mucho pero creo que lo que hay que lograr es el trabajo digno y con proyección a futuro. No hay mejor plan social que enseñarle a la gente a cómo salir adelante. Para eso hay que comenzar educando, enseñando y trabajando en las posibilidades que tienen nuestros hijos. Creo que a la persona que le ayudamos a resolver su problema de fondo, podemos cambiarle la vida. Y se puede pensar en darle préstamos a la gente, no regalarles nada, ayudarlos a salir adelante de manera controlada”, dijo.

Para los candidatos del Partido Demócrata, el problema de Argentina es un “problema politico” y de ahí la necesidad de erradicar a la viejas prácticas que en definitiva, sostienen, han llevado a ma actual crisis social, sanitaria y económica.

“Sabemos que es difícil el diálogo pero hay que seguir insistiendo y poner propuestas sobre la mesa e invitar a que todos participen de se dialogó. Nosotros no discutimos la grieta sino propuestas e invitamos a distintos espacios a debatir el crecimiento del pais”, se explayó el economista, quien opinó sobre la necesidad de dejar de ponerle “restricciones a las multinacionales” y de trabajar a fondo la distribución de los recursos.

El abogado e interventor del Partido en Córdoba Rodolfo Eiben, por su parte, habló de la propuesta que impulsan desde el Partido y refiere al voto NO obligatorio.

“No hay que obligar a la gente a votar porque se utiliza a las clases más necesitadas para manejarlas a cambio de un plan o plato de comida por un voto. Lo cargan en un transporte público y lo llevan cual ganado el día de la elección y muchas veces no saben lo que están votando. Si el voto no fuera obligatorio la clase política se esmeraria más en tratar de convencer a la sociedad y dejaría de usar indiscriminadamente los fondos públicos para solventar los grandes carteles de “ellos, ellas” y demás, porque todo ese dinero proviene de las arcas del Estado”, sostuvo el comunicador, a la vez que hizo hincapié en las iniciativa de reducción de las retenciones al agro en un 10%.

“La gente ve al Partido Demócrata como un volver a vivir, una oxigenación de la política existente”, culminó.