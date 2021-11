En la Legislatura, Juntos por el Cambio seguirá dividido en tres bloques

Ni el triunfo electoral de las legislativas de este año logró que los tres bloques de Legisladores Provinciales que forman parte de la alianza nacional de Juntos por el Cambio se puedan unificar en un solo bloque en la Unicameral. Esta división, se produjo en diciembre de 2019 cuando asumió el actual Poder Legislativo Provincial y aquellos miembros que fueron electos en la lista encabezada por Mario Negri y Ramón Mestre en las elecciones para Gobernador de 2019 decidieron seguir caminos separados.

El Bloque de Negri (Juntos por el Cambio) está presidido en la actualidad por Orlando Arduh y sufrió la baja de la Legisladora de la Coalición Cívica-ARI Cecilia Irazuzta quien conformó un monobloque, pero logró sumar a Elisa Caffaratti y Raúl Recalde, que fueron electos por el Mestrismo. Este bloque, es la primer minoría de la Cámara y participan juntos a los radicales tres Legisladores del PRO: Silvia Paleo, Darío Capitani y Alberto «Tucho» Ambrosio.

Por su parte, el Bloque de parlamentarios mestristas, que en un principio recibió el nombre de Unión Cívica Radical, cambió de Presidente este año: Marcelo Cossar se hizo de la Presidencia desplazando a Benigno Antonio Rins. También en este año le cambiaron el nombre al bloque, por el de Juntos UCR, en clara señal de adhesión a Juntos por el Cambio. Marisa Carrillo, siguió firme en la Vicepresidencia del Bloque.

¿Cuáles son las razones por las que decidirán seguir separados en el período legislativo 2022? Hay más de una fundada por los integrantes de estos bloques, según escribe La Voz del Interior. Con los legisladores en dos bancadas, la UCR seguiría con dos presidentes: uno en la primera minoría y otro, en la segunda; y conservaría los cargos por estructura legislativa. De esa forma, no cederían la segunda minoría, en este caso. a Encuentro Vecinal. Hay otras cuestiones ya más puntuales que hacen posible que siga la división legislativa. Juntos por el Cambio construye sobre las disidencias de radicales y del PRO, mientras que en Juntos UCR todos los integrantes son del riñón radical. Aunque esta fue una de las razones menos explicadas por sus integrantes. “Sinceramente, creo que no es posible una unificación porque ya tenemos una estructura armada, con una estrategia legislativa, con dos radicales que integran la presidencia de la primera y segunda minoría de la Legislatura. No creo que sea una buena estrategia vista desde la oposición pensar en la unificación”, confió uno de los hombres que integra el bloque Juntos por el Cambio.

Desde Juntos UCR coincidieron en que apostar a dos bloques permite sostener las dos primeras minorías. Además, consideraron oportuno sumar para 2022 un trabajo legislativo junto con los bloques la Coalición Cívica ARI (Cecilia Irazuzta) y Encuentro Vecinal (Gerardo Rosso y María Rosa Marcone), aunque cada uno desde su espacio. “El gran desafío es que esos 17 legisladores de la oposición trabajemos juntos en coincidir desde nuestro rol de control y de proposición”, expresó uno de los legisladores de Juntos UCR que tampoco acuerda con la unificación de Juntos.