En La Serranita anticiparon que “acatarán lo que diga la Provincia” en relación a las restricciones

Carlos Guzmán, jefe comunal de La Serranita, aclaró que en esa localidad se va “a acatar lo que diga la Provincia” en relación a la posibilidad de que esta semana se implementen restricciones a algunas actividades, ante el aumento de casos de Covid-19.

“Vamos a acatar lo que diga la provincia. Ya fuera de la época estival, es mucho más tranquila la localidad, entonces es ajustar un poquito los horarios sobre todo. En invierno cambia totalmente la situación”, destacó.

Guzmán se refirió también al proceso de vacunación: “Hubo una semana que no llegó nada, pero después dentro de todo, bastante bien. Hoy casualmente estamos vacunando un número muy importante, porque necesito gente para el viernes que retiren vacunas y se nucleó todo para tener el equipo de salud completo, para que todos se vacunen y se controles. Estamos vacunando alrededor de 30 personas, se normalizó bastante la situación. Por lo menos hasta hoy”.

MODIFICACIÓN A LA LEY DE RE REELECCIÓN DE JEFES COMUNALES

“Ha habido propuestas en general, no solamente del departamento sino de todas las intendencias de la provincia que tanto de un partido como el otro. Hay muchas localidades que piden que se legisle para adelante. Hay un pedido generalizado de muchos intendentes piden que se revea la ley”, comentó el jefe comunal.

Sobre su caso particular, dijo: “Ya me estoy poniendo grande. A esto hay que pensarlo, plantearlo con la gente que está cerca. Uno tiene por ahí va pensando que tiene que ir renovar gente, puntos de vistas, otras energías”. “Por ahora no está dentro de mis expectativas seguir más allá del período que me corresponde”.