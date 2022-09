«En las elecciones del 2023 debemos ir juntos, sería desinteligente ir separados»

El dirigente radical visitó los estudios de la 88.9 Alta Gracia, donde habló sobre la labor actual del radicalismo dentro del Departamento, y también se refirió al desembarco de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba a la ciudad de Alta Gracia. “Estamos con algunas gestiones que vamos llevando de manera particular, planificando el desembarco y gestionando el espacio físico donde instalar la oficina. En principio nos las prestarían, con el compromiso de que la alquilemos correctamente el año que viene. Estamos buscando un lugar que quede cómodo para los vecinos”, comentó Barrionuevo.

Desde el ámbito político el presidente de la UCR Alta Gracia relató cómo vienen trabajando desde el partido en relación a la conexión con el Departamento Santa María. “Hay compromiso con distintos dirigentes departamentales no necesariamente relacionados a un partido político, sino más bien dirigentes sociales, barriales, y autoridades de algunas comunas para poder llevar a cabo algunos programas con los que cuenta la Defensoría. Hoy estamos haciendo un despliegue territorial y un diagnóstico del Departamento. Hay que contar con herramientas para poder recorrer el territorio. El radicalismo tiene dirigentes en toda la región. El camino es el diálogo. Hay que conocer el problema de cada localidad, queremos generar un proyecto colectivo hacia los años próximos, independientemente de los resultados del 2023, que creemos que nos va a ir muy bien como Juntos por el Cambio”.

En cuanto a la reestructuración del radicalismo detrás de la figura de De Loredo, el referente radical dijo: “Creo que las líneas internas en el partido por muchos años le han hecho bien, a veces no tanto. En lo personal me gusta el proceso interno. Estamos dentro de Junto por el Cambio y queremos que a todos los del frente nos vaya bien. Con respecto a la alianza, mi relación con el Frente Cívico es excelente. Creo que Juez es un líder natural del proceso. Cuando trabajás en conjunto y tiramos todos para el mismo, se pueden lograr buenos resultados. Se olfatea que Juntos por el Cambio puede ganar la provincia por un desgaste propio. Schiaretti no va de candidato, que es una persona muy bien vista”.

Por último, en relación con las recientes declaraciones del presidente de la Junta Ejecutiva Departamental del PRO, Ignacio Sala, donde dijo que no descartan presentarse solos en las elecciones municipales del 2023 en Alta Gracia, Barrionuevo respondió: “No leí en detalle las declaraciones de Sala. En estos tiempos nos estamos reuniendo para conformar la mesa de Juntos por el Cambio. Creo que si su expresión fue ir solos, a mí parecer es una actitud desinteligente no ir juntos. De algún modo vamos a hacer todo para que el frente esté unido a nivel local y departamental. Por supuesto cada partido tiene su propia estrategia, pero no podemos cometer otra vez el mismo error de dejar a los otros partidos afuera. Estoy convencido que con madurez y natural, vamos a llegar a buen puerto”.