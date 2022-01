En lo que lleva de mandato, la Comisión Ejecutiva de La Bolsa no puede sesionar completa

En la Comuna de Villa La Bolsa siguen sucediéndose acontecimientos que no cooperan con el normal desenvolvimiento de la sana vida institucional de una Comuna. Verónica Diedrich como Presidente Comunal, Jorge Fernández en su rol de Tesorero y Elisa Martínez como Secretaria asumieron sus cargos en 2019 conformando la Comisión Ejecutiva de localidad que aún no se pude poner de acuerdo en el día y la hora en la que deben sesionar una vez al mes.

Durante los primeros meses de la pandemia, Martínez alegó problemas de salud por lo que no se pudieron reunir presencialmente. En su lugar, la referente del PRO planteó utilizar la plataforma Zoom en lugar de las reuniones presenciales, pero Diedrich no lo aceptó y la notificó para que se presente a sesionar. Con las flexibilizaciones para la vuelta a la presencialidad, Diedrich fijó el último jueves de cada mes a las 10 horas como día en el que se llevarían a cabo las reuniones de la Comisión Ejecutiva, pero Martinez al ser empleada judicial no puede asistir por la mañana, por lo que les pidió que cambiaran la fecha pero Diedrich nuevamente se negó y le manifestó que si no podía asistir que directamente renunciara a su cargo.

De esta manera, Verónica Diedrich y Jorge Fernández, ambos del frente, sesionan en solitario sin la presencia de Martinez. Al no estar Martinez la primer minoría, osea la otra mitad del pueblo que no votó por Diedrich, no está siendo representada por nadie en las reuniones de la Comisión Ejecutiva. En el día de hoy, al haber feria judicial, Elisa Martínez fue a las 10 horas para sesionar pero Diedrich y Fernández llegaron una hora y media tarde.