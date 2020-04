En Los Años Dorados, abuelos y cuidadores conviven en cuarentena… y felices

Se trata de la residencia geriátrica con más trayectoria y jerarquía de la ciudad y, acciones como la que están teniendo por estos días de aislamiento, demuestran el por qué.

En Los Años Dorados, trabajadores y abuelos conviven dentro de la institución aislados del exterior a fines de preservar la salud de los adultos mayores hasta que esta situación de crisis sanitaria pase. Sonia Travaini propietaria de la residencia, recibió a parte del equipo de Todo Pasa en las instalaciones y, salvaguardando la privacidad y las medidas sanitarias correspondientes, explicó cómo la van llevando en esta convivencia.

“Nosotros estamos desde el 13 de marzo con medidas de cuarentena, con un protocolo interno en el que el familiar ya no podía ingresar a la institución, como así también cualquier otra persona ajena al lugar y tampoco los pacientes podían. Esto lo mantuvimos hasta el dia 26 de marzo, que se agravaron los casos en alta gracia y allí tomamos la decisión con una muy buena respuesta del personal, que lo hacen con muchísimo amor, de quedarse viviendo aquí con los abuelos para no correr ningún riesgo“, explicaba Travaini.

Respecto al protocolo de sanidad, desde el establecimiento explicaron que no permiten el ingreso de comidas elaboradas desde el exterior y que los insumos que llegan, son debidamente controlados y desinfectados. “Nosotros no ingresamos ninguna comida de afuera, todo se elabora aquí adentro y todo lo que ingresa de afuera, respecto a alimentos no perecederos, se lava y se higieniza antes de ingresar al instituto. Ni siquiera está entrando la medica, ella esta atendiendo a los pacientes por teleconferencia y si tuviéramos alguna urgencia tenemos el kit numero uno de seguridad de COVID 19 a disposición de las personas que tengan que ingresar por urgencia pero gracias a dios están todos los abuelos sanos felices“, agregó la titular de la cadena de geriátricos quien a la vez destacó la comunicación virtual que los abuelos mantienen con sus familias a fines de sostener la parte emocional y psicológica de los mismos.

“Se está entregando amor”

La medida de convivencia entre trabajadores y adultos mayores de tomó en cada una de las sedes de esta residencia, adelantándose al protocolo de seguridad impuesto por el estado nacional y convirtiéndose en el primer geriátrico de la Provincia en adoptar esta modalidad. “Muchos me preguntaban si no era muy pronto o si quizás debía esperar en tomar esta decisión pero nosotros pensamos que la prevención se hace de esta manera, adelantándonos y hoy estoy agradecida de haberla tomado porque por mas difícil que nos parezca, recibimos todo el tiempo agradecimiento de la familia y se siente el amor, desde el familiar, el personal, de las abuelas que también los están comprendiendo y bueno creo que es un momento difícil pero un momento de cambios y se siente que se está entregando amor“.

Priorizar la vocación por sobre la familia

Cecilia, por ejemplo, se dedica al cuidado y acompañamiento de personas de la tercera edad desde hace ya 20 años. De los cuales 19, fueron desarrollados en Los Años Dorados. Hoy, es una de las comprometidas que dejó a su familia para pasar la cuarentena con los abuelos y esto es lo que manifiesta: “Esto va mas allá de la parte económica, no pasa por ahí, si bien hace falta no es lo primordial. El adulto mayor es la parte mas vulnerable de la tierra al igual que los niños, dependen todo de nosotras y lo hablaba con mis compañeras, si todos los jóvenes pensaran que todos podemos llegar a la tercera edad todo seria distinto. Es pura vocación y hay que hacerlo con amor. Por supuesto no son días fáciles, extraño a mi familia y sobre todo a mis nietos pero ellos saben que esta es mi vida y me apoyan“, contó.

Walter, otro de los trabajadores que pasa sus dias en la residencia, agregó que la retribución está en un gracias por parte de los abuelos y a veces con una simple mirada.

Predicar con amor…. de eso se trata y sin duda, es lo que pasa en Los Años Dorados