En medio de graves denuncias, Becker firmó convenio con Vittal

En las ultimas horas desde el Municipio de Villa Parque Santa Ana informaron que desde hoy ” se suman más servicios de Salud en la localidad”. Esto, referido al convenio que el Intendente Luis Becker firmó con la empresa Vittal para la atención y seguimiento de pacientes Covid “y otros”.

Cabe destacar que el anuncio se da en el marco de graves denuncias de vecinos por la falta de una ambulancia en la zona que asista a la población y, sobre todo, de la acusación por abandono de persona realizada por una vecina que recientemente perdió a su padre.

“Ahora se quieren lavar las manos con lo que pasó con mi papá. El 28 de julio fui al dispensario de Santa Ana y los molesté pidiendo ayuda para mi papá que se me estaba muriendo. La única respuesta que obtuve fue que llamara a emergencias, la cual nunca llegó. gracias a eso y la falta de ambulancia que tenemos mi papá murió”, expresó Sabina a RESUMEN.

Desde el Municipio, vale aclarar, aseguran que el servicio de Vittal “se suma” a la cobertura que “desde hace años” realizan en la zona. Sin embargo, los vecinos afirman que no hay ambulancia y no es la primera vez que se da una situación similar.

“Mi papá falleció la semana pasada, llamé al dispensario y cuando me atendieron me dijieron que llamara a la ambulancia de PAMI porque ellos no podían hacer nada. A mi papá le dio un paro y se me murió en los brazos. Creo si tendrían una ambulancia como debe ser no pasaría todo esto”, añadió otra vecina del lugar.

Sabina, por su parte, aseguró que le pedirá al Intendente una explicación por la mala atención recibida en dicho dispensario y lo hará junto a otros vecinos en el marco de la inauguración del Centro de Castraciones de la zona.