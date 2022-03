«En vez de pedir informes, podrían dialogar con los funcionarios tanto municipales como provinciales»

No es la primera vez que durante las sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad se conocen luego situaciones donde algunos miembros del cuerpo legislativo han tenido actitudes poco profesionales y fuera de lugar en relación al espacio en el cual se encuentran. Así fue el caso del día de ayer, donde precisamente la presidenta del bloque opositor, profirió algunas declaraciones en un alto tono de voz refiriéndose a algunas situaciones que consideraban dudosas dentro de la gestión municipal con respecto a algunas obras que se están llevando a cabo. Iván Poletta, concejal del bloque oficialista, estuvo presente en los estudios de la 88.9 y dialogó con el equipo de Todo Pasa para comentar cómo vivió la sesión del día de ayer.

Por un lado, el concejal se refirió a las formas que tiene la oposición de actuar y hablar durante las sesiones. “La altura del debate legislativo es baja, es algo que pasa permanentemente. Un debate que se parece más a una cancha que a un Concejo. Ellas mismas (Vagni y Allende) enarbolan la bandera del respeto y no lo llevan adelante. La falta de respeto es moneda corriente hacia la Presidenta del Concejo. En ese lugar hay que dejar las pasiones de lado. Hay que ponernos un traje de seriedad y respeto estés o no de acuerdo”. El edil agregó que no incluye dentro de “la bolsa” a Ricardo González y Marcelo Jean quienes, aclaró, tienen otras formas de hacer los planteos.

“Cuando llamaron a cuarto intermedio yo me levanté y Amalia me seguía hablando. Alguien gritó: «cagones». Me parece muy bajo esto. Hay vecinos que están detrás esperando soluciones concretas. Es una burla, me da vergüenza ajena. Tenemos 60 mil jefes que nos pagan el sueldo. Estoy en desacuerdo con las formas, le deberían pedir disculpas a la gente. Tratan de salir de una discusión con una falta de respeto”, expresó Poletta.

El referente del bloque HXC comentó que con respecto a los contenidos, algunos miembros de la oposición “buscan la forma de ensuciar”. “Hay un trabajo muy pobre. Toman el libro equivocado, son oposición por ser oposición. Las oficinas de los funcionarios están todas cerca y nos cruzamos en todos lados; en vez de pedir informes, pueden hablar con los funcionarios. Es un desapego absoluto a la ciudad a la que pertenecen. ¿Por qué no hablaron con Marisa Carrillo, que estuvo reunida con Grahovac? Tenemos alguien que fue legisladora durante 8 años y nunca gestionó nada para la ciudad”. Por último, Poletta expresó que los miembros del bloque opositor “deberían replantearse si piensan continuar con este tipo de actitudes dentro del Concejo”.