En Villa San Isidro se muestran expectantes ante la nueva llegada de vacunas contra el Covid

Desde la semana pasada, la comuna de Villa San Isidro comenzó el proceso de vacunación “a 28 mayores adultos y a personal docente”. Ante esto y con la expectativa de una nueva tanda de vacunas, La 88.9 dialogó con Claudio Peña, jefe comunal de esa localidad.

“Desde la semana pasada hemos empezado a vacunar a 28 mayores adultos y a personal docente. Ahí estamos con todas las expectativas. Sabemos que están por ingresar más vacunas, con todo listo. En el caso nuestro, al vacunatorio lo hemos armado en el club. Tenemos ahí todas las comodidades. Yo pienso que vengan cuanto antes y que vengan en cantidad”, destacó.

“A diferencia del año pasado, por lo que vengo viendo este año, contamos con la experiencia de conocer un poco más el virus, saber cómo manejarnos, saber cuáles son las medidas. La gente sabe que si tomamos precaución en cada una de las cosas que vamos haciendo, no tenemos la necesidad de cerrar tantas cosas que se cerraron el año pasado”, agregó.

En tanto, Peña se refirió también a la situación de la Escuela Primaria Mariano Moreno, que mostraba problemas en el techo, algo que se acrecentó con la tormenta de esta madrugada: “Estamos trabajando con burbujas. El edificio nos agarró en una etapa donde pudimos hacer todas las refacciones, pintura, jardinería. Lamentablemente el techo se nos humedeció y volvió a entrar agua“.

“Con respecto a la comuna, el invierno pasado no se pudo hacer nada. Teníamos sólo una guardia de recolección de residuos y no mucho más que eso producto de la pandemia. Este año venimos con muchas expectativas, pero venimos viendo que si no pasa a otra etapa, vamos a poder trabajar, que es lo que tanto la gente necesita. Esta temporada hemos tenido más de 30 personas trabajando”, dijo el jefe comunal.