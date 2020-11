Ennio Mazzini: “Hoy tenemos un consumo de agua récord en la historia de Alta Gracia”

Ante la reciente crecida de lo ríos del Valle -ínfima en algunos de ellos- el equipo de Todo Pasa dialogó este lunes con Ennio Mazzini, Presidente de la Cooperativa de Obras Sanitarias de la ciudad (COSAG), a fines de reconocer si existen hoy complicaciones en el suministro del servicio; algo que Mazzini desestimó pero aprovechó para brindar datos más que interesantes.

“La crecida del sábado llegó en horas de la tarde a la zona de toma, llovió básicamente sobre la cuenca del rio San José e hizo que la crecida fuera de un metro aproximadamente y llegó 60 centímetros en la zona de toma, con mucho barro pero no tuvimos inconvenientes con cenizas que era nuestra preocupación pero los incendios han sido mas sobre la cuenca del rio la suela. El servicio es normal en toda la ciudad, esta lluvia nos da un poquito de margen porque el caudal del rio Anisacate estaba muy bajo y a esto se suma que el consumo en alta gracia ha sido tremendo, tenemos consumo récord en la historia de alta gracia y es increíble porque tampoco ha hecho un calor de 40%”, inició.

Por otra parte, Mazzini aseguró que el único inconveniente que tuvieron- el cual ya estaría solucionado- fue por una cañería que se rompió, la cual llevaba agua al sector de B Liniers y Tiro Federal. “Es una cañeria vieja, bastante exigida, entonces hubo un corte en el servicios pero a la noche se restableció. Son las cosas que pasan cuando se pasa mucho el consumo, donde tenemos todas las válvulas abiertas y hasta nos quedamos cortos y de repente llueve y las cañerías hacen inercia en lo que es el caudal de agua, levantan demasiada presión y se rompen. Esto también nos habla a las claras de que el 80% de uso de agua es para piletas y riego, porque el agua para consumo urbano en días de lluvia o de sol medianamente el mismo”, explicó el funcionario asegurando que en Alta Gracia, en los días de calor, llega a consumirse hasta 500 litros de agua por persona, mientras que en ciudades en donde el consumo está medido, es de 300.

“No se la da la importancia que el suministro tiene, entonces se nos complica bastante a la hora de prestar el servicio. No digo que no llenen las piletas ni rieguen pero lo hacen hasta hacer barro y la gente no conserva las piletas. Tenemos que tomar conciencia”, culminó.