“Entendí que no es una simple gripecita”

Maximiliano tiene 30 años, es vecino de la ciudad y se autodefine como referente cultural de Alta Gracia. Hace más de 10 años organiza el Festival Medieval y también es representante del movimiento Sanmartiniano.

No obstante, el diálogo que esta vez mantuvo con RESUMEN, no fue para hablar sobre sus actividades, sino para brindar testimonio de como es transitar el Covid, ahora que ya es un paciente recuperado. “En un principio creí que era poco probable un contagio y a pesar de las precauciones, pude estar en contacto con una persona contagiada sin darme cuenta. Luego sentí un malestar y fue indicio para hacerme el hisopado que largó un resultado positivo” comentó y continuó “ahí entendí que esto no era algo alejado sino que le podía pasar a todos”.

Maxi confesó que en un primer momento sintió confusión y un poco de culpa ya que su mujer e hijas se vieron obligadas a realizar el aislamiento con él. “Un poco injusto porque por ahí uno que sale a buscar el pan de todos los días no quiere volver y contagiar a un ser querido”

Lo positivo que rescata el vecino de barrio El Crucero, es que ningún integrante de su familia se contagió “una cosa muy rara que ocurrió es que ni mi esposa ni mis dos hijas se contagiaron, este virus por ahí es una cuestión de suerte y de fe porque somos muy creyentes” remarcó y prosiguió “yo, de ver rezar y orar creo que Dios las protegió y casi de milagro que estuvieron 20 días conmigo y no se contagiaron”.

Ya recuperado de coronavirus, el referente cultural manifestó haber tomado esta enfermedad como un aprendizaje más de la vida. “Entendí que no es un simple gripecita como dicen pero tampoco es algo tan terrible como otros nos quieren hacer creer. No hay que tener miedo sino respeto por las personas que por ahí la pueden pasar peor y que tienen que buscar apoyo en los seres más cercanos”,

Maximiliano concluyó afirmando “Cuando la vida te da una nueva oportunidad hay que saberla reconocer y ahora más que nunca tengo ganas de salir a ayudar y compartir mi experiencia para que no tengan miedo en esto que es algo transitorio y que sepan apoyarse en las personas honestas que siempre están”.