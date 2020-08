Entre los casos positivos habría un oficial de la patrulla cuya dupla siguió trabajando

Entre los cinco nuevos casos positivos de Coronavirus en la ciudad, hay uno en particular que por estas horas causa alarma. Se trata de un policía quien presta servicios en la Patrulla Urbana y, a pesar de ello, su dupla de trabajo habría seguido cumpliendo funciones.

Fuertes trascendidos indican que luego de una guardia de más de 6 hs compartida entre ambos, no hubo una orden inmediata de aislamiento y que la misma, recién fue dictada este domingo. Eso, no seria lo más grave. Este personal habría compartido además horas de trabajo junto a miembros de la guardia de infanteria, quienes aún no habrían sido aislados.

“No se sabe con cuanta gente estuvieron en contacto estos policías” expresaron indignados fuentes cercanas a la fuerza a RESUMEN; preocupados por las consecuencias que esto pueda generar.

Por otra parte, cabe destacar que por estas horas el Crio a cargo de la departamental Santa María, Ramón Romero, se encuentra de licencia. Aunque, ante esta situación, se estima que su regreso es inminente.