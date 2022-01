EPEC y una quita «animal» de árboles

Por estas horas, son varias las quejas vecinales por la extracción indiscriminada de árboles que la empresa EPEC está realizando, sobre todo, en calle Prudencio Bustos.

«La empresa que hace esos trabajos un desastre. Yo ya me he quejado en la municipalidad, dijeron que iban a empezar a tomar medidas, pero es una vergüenza como dejan los arboles. Directamente los arrancan», expresó indignado, un vecino a RESUMEN y agregó: «no estoy en contra pero que no los masacren».

«No sólo cortan las ramas que están arriba sino que al tironear arrancan las de abajo. Si fuese poda tampoco se puede en esta época del año, está prohibido, pero esto es peor porque los sacan», añadió otra vecina del lugar.

La gran pregunta es: ¿Y el área de ambiente de la Municipalidad?… ¿acaso no lo ve?